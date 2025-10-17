Festival Glocal fa tappa a Como: una giornata tra AI, economia dell’ottimismo e nuove frontiere del giornalismo
Appuntamento a giovedì 30 ottobre. L'evento si inserisce nel programma del Festival Glocal, il festival di giornalismo organizzato da Varesenews, giunto alla sua quattordicesima edizione, ed è realizzato in collaborazione con l’Università dell’Insubria
Giovedì 30 ottobre 2025 Como ospiterà una giornata di approfondimento e formazione dedicata alle sfide più attuali del mondo dell’informazione. L’evento si inserisce nel programma del Festival Glocal, il festival di giornalismo organizzato da Varesenews, giunto alla sua quattordicesima edizione, ed è realizzato in collaborazione con l’Università dell’Insubria.
La giornata comasca si articolerà in tre incontri, che si terranno nell’Aula Magna Sant’Abbondio, pensati per esplorare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e nuove chiavi di lettura per l’economia e la società.
Si comincia la mattina, dalle 11 alle 13, con il panel “Quando l’intelligenza artificiale entra in aula“. L’incontro si propone di andare oltre la narrazione comune sull’impatto dell’AI nel mondo del lavoro, per esplorare il suo ruolo spesso trascurato nella didattica e nella formazione, sia a scuola che in università. A discuterne saranno Luca Tremolada, giornalista de Il Sole24Ore, e Davide Tosi, professore dell’Università dell’Insubria.
Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, si terrà l’incontro “L’ottimismo è una materia (seria): come il pensiero positivo plasma l’economia e il giornalismo in tempi incerti“. Il dibattito affronterà l’ottimismo non come un’emozione ingenua, ma come una risorsa concreta e un catalizzatore di energia capace di orientare consumi, investimenti e generare fiducia nel giornalismo. Parteciperanno l’economista e divulgatore scientifico Luciano Canova, la professoressa dell’Insubria Caterina Farao e il Presidente della BCC Cantù Angelo Porro. L’incontro sarà moderato da Enrico Marletta, giornalista de La Provincia di Como.
A chiudere la giornata, dalle 16:30 alle 18:30, sarà il corso pratico “L’AI per il giornalismo: come utilizzare NotebookLM”. Tenuto da Gabriele Cruciata, Google News Lab Teaching Fellow, il workshop fornirà ai giornalisti le competenze per sfruttare al meglio questo strumento di intelligenza artificiale. L’obiettivo è formare professionisti capaci di interrogare l’IA in modo strategico per organizzare grandi quantità di informazioni, estrarre insight e generare sintesi verificate, mantenendo sempre un approccio critico, etico e responsabile per elevare la qualità delle proprie narrazioni.
