Ginevra Negrello seconda a Zagabria all’esordio stagionale

Ha preso il via con un ottimo secondo posto in un contesto internazionale la stagione agonistica di Ginevra Negrello, che nel fine settimana del 25-26 ottobre ha gareggiato nel “Golden Bear” di Zagabria, appuntamento organizzato sotto l’egida della ISU, la federazione mondiale del pattinaggio.

Negrello ha preso parte alle gare insieme ad altre due compagne di squadra della Varese Ghiaccio, le junior Carlotta Broggini e Letizia Martegani che hanno potuto fare una esperienza importante (era la prima gara internazionale del 2025-26), chiudendo rispettivamente al 22° e al 28° posto in classifica.

Tra le senior invece “Ginny” Negrello non ha tradito le attese: l’atleta varesina ha presentato due programmi nuovi che sono stati apprezzati dalla giuria ed è stata premiata con la medaglia d’argento. Con lei sul podio la slovena Julija Lovrencic, prima, e la spagnola Ariadna Gupta Espada, terza. Un risultato che è una buona base di partenza per costruire il lavoro che porterà ai prossimi appuntamenti.

La Varese Ghiaccio però è stata impegnata anche sulla pista di casa, la Acinque Ice Arena di via Albani, dove ha organizzato la prima prova di Coppa Italia di fascia Silver della Lombardia. Un evento che ha visto partecipare anche cinque pattinatrici della squadra varesina con Bistra Nedyalkova capace di centrare il secondo posto tra le Intermediate femminile. Quarta nella sua categoria Carolina Latini, 7a Ludovica Cesarini, 9a Adele Cervini e 14a Ginevra Ponti.

Nel prossimo fine settimana invece un gruppo di sei atlete di fascia Elite e Gold (le due più alte) viaggeranno in direzione di Merano per partecipare alla “Coppa dell’Amicizia”, gara Open della FISG articolata su tre giorni. Le varesine saranno tutte in pista domenica 2 novembre. Le sei pattinatrici di fascia elite saranno inoltre impegnate nella “Trento Cup” del 7-9 novembre.