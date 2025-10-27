Ginevra Negrello seconda a Zagabria all’esordio stagionale
L'atleta della Varese Ghiaccio brilla alla gara internazionale "Golden Bear". Piazzamenti anche per le junior Broggini e Martegani. Coppa Italia Silver all'Acinque Ice Arena, seconda Nedyalkova
Ha preso il via con un ottimo secondo posto in un contesto internazionale la stagione agonistica di Ginevra Negrello, che nel fine settimana del 25-26 ottobre ha gareggiato nel “Golden Bear” di Zagabria, appuntamento organizzato sotto l’egida della ISU, la federazione mondiale del pattinaggio.
Negrello ha preso parte alle gare insieme ad altre due compagne di squadra della Varese Ghiaccio, le junior Carlotta Broggini e Letizia Martegani che hanno potuto fare una esperienza importante (era la prima gara internazionale del 2025-26), chiudendo rispettivamente al 22° e al 28° posto in classifica.
Tra le senior invece “Ginny” Negrello non ha tradito le attese: l’atleta varesina ha presentato due programmi nuovi che sono stati apprezzati dalla giuria ed è stata premiata con la medaglia d’argento. Con lei sul podio la slovena Julija Lovrencic, prima, e la spagnola Ariadna Gupta Espada, terza. Un risultato che è una buona base di partenza per costruire il lavoro che porterà ai prossimi appuntamenti.
La Varese Ghiaccio però è stata impegnata anche sulla pista di casa, la Acinque Ice Arena di via Albani, dove ha organizzato la prima prova di Coppa Italia di fascia Silver della Lombardia. Un evento che ha visto partecipare anche cinque pattinatrici della squadra varesina con Bistra Nedyalkova capace di centrare il secondo posto tra le Intermediate femminile. Quarta nella sua categoria Carolina Latini, 7a Ludovica Cesarini, 9a Adele Cervini e 14a Ginevra Ponti.
Nel prossimo fine settimana invece un gruppo di sei atlete di fascia Elite e Gold (le due più alte) viaggeranno in direzione di Merano per partecipare alla “Coppa dell’Amicizia”, gara Open della FISG articolata su tre giorni. Le varesine saranno tutte in pista domenica 2 novembre. Le sei pattinatrici di fascia elite saranno inoltre impegnate nella “Trento Cup” del 7-9 novembre.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.