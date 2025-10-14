Giornata Mondiale della Menopausa: visite, incontri e prevenzione nei presidi dell’ASST Valle Olona

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, ASST Valle Olona partecipa all’(H) Open Weekend promosso da Fondazione Onda ETS con un programma ricco di appuntamenti aperti alla cittadinanza. Un’iniziativa che punta a sensibilizzare le donne sui cambiamenti fisici ed emotivi legati alla menopausa, promuovendo prevenzione, consapevolezza e accesso ai servizi sanitari del territorio.

Un’occasione per informarsi e prendersi cura di sé

«Le iniziative programmate insieme ai nostri specialisti, che ringrazio per la collaborazione – spiega Daniela Bianchi, Direttore Generale della Valle Olona – si pongono l’obiettivo di sensibilizzare noi donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi a breve termine, ma anche di prevenire complicanze a lungo termine come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze».

L’(H) Open Weekend rappresenta quindi un’occasione concreta per parlare di salute femminile in modo completo e competente, grazie al contributo di ginecologi, psicologi, ostetriche e internisti.

Gli appuntamenti in programma

Gallarate – Giovedì 16 ottobre, ore 17.30

Presso l’Aula di Radiologia del Padiglione Trotti Maino dell’Ospedale di Gallarate si tiene l’incontro «Salute femminile, benessere e serenità in menopausa». Un incontro di gruppo con psicologa, ostetrica e assistente sanitaria per affrontare aspetti legati a prevenzione, terapia, sessualità, alimentazione ed emozioni legate a questa fase della vita. L’ingresso è gratuito con prenotazione (tel. 0331/751359 – consultorio.gallarate@asst-valleolona.it).

Saronno – Venerdì 17 ottobre, ore 9.00-11.00

Alla Casa di Comunità sarà possibile effettuare una valutazione internistica del rischio cardiovascolare, previa prenotazione via email a pua.saronno@asst-valleolona.it.

Busto Arsizio – Venerdì 17 ottobre, ore 9.00-12.30

Nel reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Busto Arsizio (Padiglione Azzurro) si terranno visite ginecologiche dedicate alle pazienti in menopausa, prenotabili telefonicamente al numero 0331/699677 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).

Busto Arsizio – Sabato 18 ottobre, ore 14.00-17.00

Nel Consultorio familiare (Padiglione Pozzi, primo piano), saranno disponibili prime visite ginecologiche, prenotabili via email a pua.busto@asst-valleolona.it.

Un lungo tratto della vita da affrontare con consapevolezza

«Spesso la menopausa viene trattata in modo poco approfondito – osserva Francesca Crespi, Direttore Sanitario dell’azienda ospedaliera – e ciò porta le donne a viverla in maniera non consapevole. Con l’aumento della prospettiva di vita, oggi una donna può trascorrere in menopausa circa trent’anni. Un’informazione corretta, una prevenzione consapevole e, quando necessario, un trattamento adeguato dei sintomi possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita e a limitare l’insorgenza di problematiche croniche degenerative».