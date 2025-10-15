Golasecca presenta le sue ricchezze nascoste: oltre mille visitatori alle Giornate Fai

Golasecca presenta la sua sconosciuta ricchezza architettonica: oltre mille visitatori complessivi, durante le Giornate FAI di autunno, nei due monumenti ecclesiastici aperti in via straordinaria e con proposte collaterali.

516 sono stati i visitatori alla chiesetta rurale di San Rocco, edificio profondamente legato alle tradizioni del paese, e 676 sono state le persone che si sono accostate al San Michele, antica chiesa – barocca in alcune parte, ma di antiche origini longobarde – in stato di rudere in decadenza, cara ad alcuni golasecchesi che vogliono salvarlo e anche oggi non priva di fascino nel suo aspetto diruto, conseguenza dell’abbandono dal Dopoguerra.

Oltre che dalla Delegazione Fai del Seprio, le visite guidate sono state proposte dagli apprendisti Ciceroni del liceo scientifico A. Tosi di Busto Arsizio, al San Michele, e dei licei di Viale dei Tigli di Gallarate, a San Rocco.

La giornata proponeva poi diversi eventi collaterali: in piazza San Michele atmosfera tutta autunnale gustando castagne e vin brulè, a cura della Pro Loco di Golasecca, piccolo punto ristoro qui per tutto il fine settimana. Alla domenica sera alla chiesa di San Rocco è stata proposta una meditazione musicale a cura del coro di Besnate CorAlCanto.