Guasto alla linea ferroviaria tra Arona e Somma Lombardo: Trenord segnala ritardi e cancellazioni
Un problema alla stazione di Milano Fiorenza ha causato rallentamenti anche sulla tratta malpensa Milano Centrale
Un guasto alla linea ferroviaria tra Arona e Somma Lombardo provoca rallentamenti alla circolazione sulla tratta Domodossola Gallarate. È in corso un intervento di ripristino da paerte dei tecnici di RFI.
Trenord segnala ritardi fino a 40 minuti con possibili cancellazioni e variazioni. Sono due i treni cancellati al momento ( ore 8.00) e 4 cancellazioni.
Problemi anche sulla linea Malpensa Milano Centrale per un guasto alla linea nel deposito di Milano Fiorenza. Il problema è stato risolto.
