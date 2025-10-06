Guasto alla linea ferroviaria tra Arona e Somma Lombardo: Trenord segnala ritardi e cancellazioni

Un guasto alla linea ferroviaria tra Arona e Somma Lombardo provoca rallentamenti alla circolazione sulla tratta Domodossola Gallarate. È in corso un intervento di ripristino da paerte dei tecnici di RFI.

Trenord segnala ritardi fino a 40 minuti con possibili cancellazioni e variazioni. Sono due i treni cancellati al momento ( ore 8.00) e 4 cancellazioni.

Problemi anche sulla linea Malpensa Milano Centrale per un guasto alla linea nel deposito di Milano Fiorenza. Il problema è stato risolto.