Guasto alla linea ferroviaria tra Arona e Somma Lombardo: Trenord segnala ritardi e cancellazioni

Un problema alla stazione di Milano Fiorenza ha causato rallentamenti anche sulla tratta malpensa Milano Centrale

Un guasto  alla linea ferroviaria tra Arona e Somma Lombardo provoca rallentamenti alla circolazione sulla tratta Domodossola Gallarate. È in corso un intervento di ripristino da paerte dei tecnici di RFI.
Trenord segnala ritardi  fino a 40 minuti con possibili cancellazioni e variazioni.  Sono due i treni cancellati al momento ( ore 8.00) e 4 cancellazioni.

Problemi anche sulla linea Malpensa Milano Centrale per un guasto alla linea nel deposito di Milano Fiorenza.  Il problema è stato risolto.

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
