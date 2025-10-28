I quattro tecnici di radiologia dell’ospedale di Angera verranno trasferiti e il servizio sarà esternalizzato

Il servizio dei tecnici di radiologia all’ospedale di Angera verrà esternalizzato. ( nella foto la TAC di Cittiglio)

Dopo le voci che circolavano sin dall’estate scorsa, la notizia ufficiale arriva dallo stesso direttore generale dell’Asst Sette Laghi Mauro Moreno: «L’esternalizzazione non è la soluzione, ma un provvedimento provvisorio. La priorità è tradurre subito gli importanti investimenti tecnologici sostenuti in servizi per i cittadini: disporre di una TAC così performante e non metterla immediatamente al servizio dei pazienti sarebbe uno spreco ingiustificabile. Naturalmente, l’Azienda continuerà a cercare di reclutare nuovi professionisti».

Entrerà, infatti, in funzione da domani la nuova TAC dell’Ospedale di Angera, acquisita grazie a un investimento di oltre 250mila euro. La nuova macchina rappresenta un notevole avanzamento tecnologico rispetto alla precedente apparecchiatura, un’innovazione che va a sommarsi alla MOC sostituita lo scorso giugno, per un investimento di 40.000 euro.

Nelle prossime settimane, dunque, si procederà all’esternalizzazione del servizio dei tecnici di Radiologia (TSRM) dell’Ospedale di Angera, una scelta adottata a fronte delle difficoltà di reclutamento di tecnici di Radiologia, nonostante i concorsi banditi dall’Azienda. I quattro tecnici attualmente in servizio all’Ondoli verranno trasferiti in altre sedi.

L’esternalizzazione consentirà di disporre immediatamente di una squadra di TSRM esperti e già formati di garantire anche l’attività di screening mammografico. La misura riguarda esclusivamente il personale tecnico, mentre i medici specialisti in Radiologia continueranno ad essere dipendenti di ASST Sette Laghi.