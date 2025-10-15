Il microfono è tuo: racconta a Open Art la tua opera
Una serata aperta agli artisti. Giovedì 23 ottobre Materia ospita la seconda edizione del format realizzato con Hestetika. Iscriviti e partecipa
Dopo il successo della prima edizione, torna a Materia Open Art, il format ideato in collaborazione con Hestetika che trasforma il palco in un vero e proprio open mic per artisti. Un incontro aperto, partecipativo e autentico, dove la scena si accende non per uno spettacolo ma per un racconto: quello dell’arte e di chi la crea.
Il titolo “Cinque minuti per raccontare la tua arte: un mondo, una voce, una storia”, riassume perfettamente lo spirito dell’iniziativa. Ogni artista avrà cinque minuti per presentare la propria ricerca, la poetica che guida il suo lavoro, il percorso che si cela dietro opere, immagini e visioni. A condurre la serata sarà Marco De Crescenzo, direttore di Hestetika.
Più che un evento, Open Art è un invito esplicito a uscire dall’atelier e a condividere esperienze, linguaggi e idee in uno spazio di confronto diretto e informale. Pittura, scultura, fotografia, installazioni, performance, video e nuove sperimentazioni convivono sullo stesso palco, senza gerarchie né confini. L’obiettivo è creare una vera e propria comunità dell’arte contemporanea, un luogo dove pubblico e artisti possano dialogare, ascoltarsi e riconoscersi nelle storie che animano ogni percorso creativo.
La seconda edizione di Open Art si terrà giovedì 23 ottobre alle 18.00 negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno. La partecipazione è gratuita: basta scegliere un’opera e salire sul palco iscrizioni a questo link , oppure iscriversi come pubblico per vivere da vicino una serata che celebra la pluralità e la vitalità dell’arte contemporanea.
Un appuntamento per chi ama l’arte, la libertà di espressione e il coraggio di mettersi in gioco, anche solo per cinque minuti.
