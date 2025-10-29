Il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti: un incontro a Glocal

Si terrà mercoledì 6 novembre 2025, dalle 9.00 alle 11.00 nella Sala Campiotti di piazza Montegrappa 5, l’incontro dal titolo “Cosa dice il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

L’appuntamento offrirà una panoramica approfondita sulle principali novità introdotte dal nuovo Codice deontologico, entrato in vigore il 1° giugno 2025. Un documento che segna un passo importante per la categoria, unificando e semplificando le precedenti carte deontologiche e affrontando temi di grande attualità come il giornalismo digitale, le nuove piattaforme di comunicazione e l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro dei giornalisti.

Il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti riunisce e aggiorna in un unico testo le diverse carte e protocolli che negli anni hanno regolato l’etica professionale. Il documento, che sostituisce il Testo unico del 2016, ridefinisce principi, diritti e doveri della professione giornalistica alla luce delle trasformazioni sociali, digitali e tecnologiche, compreso l’uso dell’intelligenza artificiale.

Fondato sulla libertà di informazione e di critica sancita dalla Costituzione, il Codice richiama i valori di verità, lealtà, buona fede, autonomia e indipendenza. Stabilisce che l’iscrizione all’Albo sia condizione indispensabile per l’esercizio della professione e ribadisce il dovere di rispettare la dignità delle persone, il diritto alla privacy e all’oblio, con particolare attenzione a soggetti fragili, minori, vittime di violenza, migranti e rifugiati.

Ampio spazio è riservato all’informazione responsabile: obbligo di rettifica, rispetto della presunzione d’innocenza, verifica delle fonti e distinzione tra notizia e pubblicità. Rilevante l’introduzione dell’articolo 19, che disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale: le tecnologie non possono sostituire l’attività giornalistica, e chi se ne avvale deve dichiararlo, mantenendo piena responsabilità sui contenuti prodotti.

Il Codice affronta anche temi come cronaca giudiziaria, informazione ambientale, sanitaria ed economica, imponendo accuratezza, trasparenza e rispetto dei diritti. Particolare attenzione è data all’uso delle immagini, all’informazione in diretta e alla tutela delle vittime.

Un’intera sezione è dedicata al lavoro giornalistico: obbligo di formazione continua (esattamente quello che garantirà la partecipazione all’incontro del 6 novembre ndr), equo compenso, rispetto dei contratti e solidarietà professionale. Sono definite le responsabilità delle gerarchie redazionali, le regole per chi opera negli uffici stampa o come portavoce, e i limiti per chi percepisce trattamenti pensionistici.

Infine, vengono ridefiniti i procedimenti e le sanzioni disciplinari — dall’avvertimento alla radiazione — con criteri di proporzionalità e trasparenza.

Con questo testo unitario, l’Ordine intende rafforzare la fiducia tra giornalisti e cittadini, riaffermando il giornalismo come servizio pubblico fondato su verità, responsabilità e rispetto della persona.

All’incontro interverranno Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Fabio Cavalera, presidente del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine lombardo, Riccardo Sorrentino, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, e Alessandra Toni, giornalista di VareseNews.

L’iniziativa, che garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti, rappresenta un’occasione di aggiornamento e confronto aperto sulle responsabilità etiche e professionali della categoria nell’era della trasformazione digitale.

Ingresso libero e gratuito. Non sei un giornalista? Riserva il tuo ingresso qui

