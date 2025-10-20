“Il piccolo principe” in scena al Teatro delle Arti di Gallarate
La Compagnia Teatrale Dietro le Quinte sul palco con uno spettacolo per bambini e famiglie, ispirato al celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry
Secondo appuntamento, sabato 25 ottobre, con la rassegna di teatro amatoriale alle Arti di Gallarate: l’appuntamento è con la Compagnia Teatrale Dietro le Quinte, che presenterà “Il piccolo principe”, ispirato al celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Uno spettacolo pensato per adulti e bambini, tra poesia e riflessione.
Lo spettacolo va in scena alle ore 15.00 sul palco del teatro di via Don Minzoni. Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto 5 euro per i bambini fino alla quinta elementare.
È consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni@compagniadietrolequinte.it.
La rassegna
È il secondo e ultimo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale che è proposto anche come omaggio alla figura di don Alberto Dell’Orto, indimenticato animatore del teatro gallaratese e della sua proposta di qualità.
La rassegna è resa possibile grazie al sostegno di alcune realtà del territorio, tra cui Gym’s, PB Sistemi, La Tessitura tecnoimp, che continuano a credere nel valore del teatro come spazio di comunità.
