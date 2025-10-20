Varese News

Gallarate/Malpensa

“Il piccolo principe” in scena al Teatro delle Arti di Gallarate

La Compagnia Teatrale Dietro le Quinte sul palco con uno spettacolo per bambini e famiglie, ispirato al celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry

compagnia dietro le quinte gallarate

Secondo appuntamento, sabato 25 ottobre, con la rassegna di teatro amatoriale alle Arti di Gallarate: l’appuntamento è con la Compagnia Teatrale Dietro le Quinte, che presenterà “Il piccolo principe”, ispirato al celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Uno spettacolo pensato per adulti e bambini, tra poesia e riflessione.

Lo spettacolo va in scena alle ore 15.00 sul palco del teatro di via Don Minzoni. Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto 5 euro per i bambini fino alla quinta elementare.

È consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni@compagniadietrolequinte.it.

La rassegna

È il secondo e ultimo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale che è proposto anche come omaggio alla figura di don Alberto Dell’Orto, indimenticato animatore del teatro gallaratese e della sua proposta di qualità.

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno di alcune realtà del territorio, tra cui Gym’s, PB Sistemi, La Tessitura tecnoimp, che continuano a credere nel valore del teatro come spazio di comunità.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.