Illusionismo, libri gialli e molto altro: il ricco weekend a Olgiate Olona

Una settimana ricca di appuntamenti per cittadini, famiglie e appassionati di cultura a Olgiate Olona. Dal teatro alla magia, dalla raccolta rifiuti al confronto sull’adolescenza, il calendario comunale si riempie di iniziative gratuite o a basso costo, pensate per coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio.

Spettacolo di magia con Walter Maffei

Domenica 26 ottobre alle ore 16 il Teatrino di Villa Gonzaga ospita lo spettacolo di magia “Le Prestige” con Walter Maffei. Un evento gratuito pensato per incantare bambini e adulti, tra illusioni, giochi di prestigio e sorprese. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti ed è consigliato a partire dai 7 anni.

Tutti a raccolta con McDonald’s e il Comune

Sempre domenica 26 ottobre, ma al mattino, si terrà la giornata di pulizia urbana “Tutti a raccolta”. Il ritrovo è alle ore 9 nel parcheggio del McDonald’s di Olgiate Olona. Sacchi, guanti e pinze saranno distribuiti gratuitamente a tutti i partecipanti. Previsto anche un piccolo ristoro per chi aderisce all’iniziativa. Per informazioni è possibile contattare il punto vendita al numero 0331 1894615.

Pranzo della Terza Eta al Ristorante Verdi

Alle ore 12 di domenica 26 ottobre si svolge anche il tradizionale Pranzo della Terza Eta, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco presso il Ristorante Giuseppe Verdi. L’evento vuole essere un momento di incontro e condivisione per i cittadini piu maturi. Le iscrizioni sono aperte alla Cartoleria Toia al costo di 20 euro.

Teatro con la Compagnia Kicece

Sabato 25 ottobre alle 20.45 il Teatro Don Pino Ballabio accoglie la Compagnia Teatrale Kicece con la commedia “La fortuna con la F maiuscola” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio. Lo spettacolo e organizzato dall’Associazione Don Pino OdV in collaborazione con la Comunita Pastorale San Gregorio Magno e con il patrocinio del Comune. I biglietti sono acquistabili presso la Cartoleria Toia a 12 euro (intero) e 9 euro (ridotto).

Incontro con l’autore Marco Malvaldi

Giovedi 23 ottobre alle ore 21 il Teatrino di Villa Gonzaga ospita Marco Malvaldi, autore dei “Delitti del BarLume”. L’incontro, moderato da Amanda Colombo, e organizzato dalla Biblioteca comunale con Incipit Eventi. I lettori potranno incontrare l’autore e ottenere la firma sui propri libri.

Pan’e Vino, una giornata tra sapori e tradizioni

Domenica 26 ottobre l’ASD Centro Gerbone ospita l’evento “Pan’e Vino – Alle radici del futuro”, una giornata dedicata ai mestieri e ai sapori locali. Si comincia alle ore 10 con l’esposizione di macchine agricole e si prosegue con dimostrazioni di vecchi mestieri, panificazione e pigiatura dell’uva. Durante tutta la giornata saranno presenti bancarelle di prodotti tipici. L’evento e organizzato da Amica del Gamba e Associazione Orticola Varesina.

Educazione e prevenzione con il dottor Matteo Lancini

Venerdi 24 ottobre alle ore 21 al Teatro Area 101 si tiene l’incontro “Chiamami adulto: come stare in relazione con gli adolescenti”, con la partecipazione dello psicologo Matteo Lancini e la moderazione del dottor Cristiano Castellazzi. Un evento gratuito promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Salute, con prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo salute@comune.olgiateolona.va.it.