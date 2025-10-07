“In cammino per la pace”: il 9 ottobre la marcia che unisce Svizzera e Italia

Torna anche quest’anno “In Cammino per la Pace”, la marcia transfrontaliera organizzata dall’associazione Culture Ticino Network di Lugano, giunta alla sua 11ª edizione.

Giovedì 9 ottobre 2025, due cortei partiranno in contemporanea: alle 9.00 da piazza Lago a Caslano (Svizzera) e alle 9.30 da via Zanzi a Lavena Ponte Tresa (Italia). I partecipanti si incontreranno sul “Ponte della Pace”, il ponte doganale di Tresa, per condividere un momento simbolico di unità tra i due Paesi.

Dopo l’incontro, il cammino proseguirà fino a piazza San Giorgio di Lavena Ponte Tresa, dove studenti e cittadini animeranno la mattinata con canti, letture e riflessioni sulla pace.

A seguire, nella Sala comunale di Tresa (CH), si terrà la presentazione dei progetti per la pace e l’intervento di associazioni e testimoni impegnati su questi temi. L’incontro sarà accompagnato dalla musica della violinista Natalia Carpenco e da un momento di intrattenimento con il mago Slash, per concludersi con un momento conviviale.

“In Cammino per la Pace” è un’iniziativa che da oltre dieci anni unisce comunità, scuole e cittadini di frontiera in un percorso di dialogo e cooperazione, rinnovando l’impegno comune per un futuro fondato sulla nonviolenza e sul rispetto reciproco.

In caso di maltempo, l’evento si terrà comunque dalle 9.30 alle 12.30 presso la Sala comunale di Tresa.