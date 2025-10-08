In Duomo a Milano risuona “Sulla Strada del Vangelo”, il brano dedicato a san Carlo Acutis
Composto nel 2024 dal maestro Roberto Bacchini, di Vergiate, sarà eseguito lunedì durante la Santa Messa di ringraziamento per il giovanissimo santo ambrosiano
Lunedì 13 ottobre, alle 21:00, il Duomo di Milano ospiterà una solenne Santa Messa di ringraziamento per la canonizzazione di San Carlo Acutis, il giovane milanese proclamato santo lo scorso 7 settembre. La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo di Milano e vedrà la presenza del vescovo di Assisi, città in cui riposano le spoglie del giovane santo.
Durante la messa, che avrà un alto valore spirituale e simbolico, sarà eseguito il brano “Sulla Strada del Vangelo”, composto appositamente per l’occasione dal maestro Roberto Bacchini, musicista di Vergiate, e dedicato alla figura di San Carlo Acutis. Il brano è diventato il canto ufficiale del santo, ed è stato scritto nel 2024 con il testo di Nicolas Tonoli.
La performance sarà curata dal coro e orchestra “Ensemble Vox Cordis”, diretti dallo stesso maestro Bacchini, che guiderà anche il repertorio musicale della serata.
La celebrazione sarà arricchita dalla bellezza della musica sacra, che ha già trovato apprezzamento in occasioni precedenti. Infatti, nel novembre 2024, “Sulla Strada del Vangelo” fu presentato in anteprima dal coro e orchestra insieme al coro di Calò, in un concerto che vide la partecipazione del primo oboista dell’Orchestra RAI, Carlo Romano.
Due nuovi santi per il terzo millennio: canonizzati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati
Il brano, commissionato a gennaio 2025 dal direttore della FOM, don Stefano Guidi, rappresenta non solo un tributo al giovane Carlo Acutis, ma anche un segno tangibile dell’impegno della Chiesa milanese nel celebrare la santità attraverso la musica e l’arte. Bacchini e Tonoli hanno saputo tradurre in note e parole la spiritualità di San Carlo, giovane testimone della fede nell’era digitale, facendo di questa composizione un omaggio musicale alla sua memoria.
“Una cassetta per i miracoli”: la nascita di Matilde Carola, una storia d’amore e di fede nel Santuario di Saronno
