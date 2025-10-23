In un capannone di Cadrezzate con Osmate una coltivazione di marijuana: un arresto e due indagati

Nel tardo pomeriggio di lunedì 14 ottobre, la Polizia di Stato di Varese ha tratto in arresto un cittadino italiano di 39 anni, incensurato, per detenzione di circa 50 kg di marijuana, 100 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish e di una pistola semi-automatica con matricola abrasa, completa di 50 cartucce. Nel corso dell’operazione sono stati denunciati a piede libero altri due soggetti italiani, un trentanovenne pregiudicato e un cinquantanovenne incensurato, per coltivazione di cannabis in concorso e detenzione di circa 20 kg di marijuana. La Sezione Narcotici della Squadra Mobile da giorni teneva sotto osservazione un capannone industriale apparentemente dismesso nel Comune di Cadrezzate con Osmate, ove però era stato notato uno strano andirivieni.

Proseguiti i servizi di appostamento ed avuta prova, invece, che nel capannone vi fosse un’attività in corso da tenere evidentemente nascosta, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo documentale di due soggetti che poco prima ne erano usciti dal portone principale. I due, il trentanovenne successivamente arrestato ed il coetaneo denunciato, entrambi residenti in provincia di Varese, all’atto del controllo, fin da subito, hanno manifestato il chiaro intento di depistare gli agenti in merito al luogo da cui provenivano, affermando di essere appena giunti sul posto e di arrivare da tutt’altra parte.

Gli investigatori hanno quindi fatto ingresso nel capannone dove, oltre a rintracciare un terzo soggetto, hanno scoperto che al suo interno erano stati allestiti diversi gazebo corredati di lampade riscaldanti, ventilatori, impianti di irrigazione ed areazione di grosse dimensioni per la coltivazione di piante di marijuana.

Erano state addirittura erette, in alcune stanze finestrate, pareti di cartongesso per evitare che le grosse lampade termiche potessero essere notate dall’esterno. Nel capannone gli operanti hanno sequestrato circa 50 piante di cannabis in fase di crescita e delle infiorescenze pronte per essere immesse nel mercato.

Successivamente, nel prosieguo delle attività d’indagine, presso l’abitazione del trentanovenne incensurato gli agenti hanno rinvenuto circa 50 kg di marijuana, 100 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish, una pistola semi-automatica con matricola abrasa, completa di 50 cartucce, una macchina contasoldi e materiale per confezionamento, pesatura ed imballaggio della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Varese. Durante la perquisizione nell’abitazione degli altri due soggetti, indagati in stato di libertà per coltivazione e detenzione di marijuana, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 20 kg di marijuana e altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. A carico dei tre soggetti è stata inoltre sequestrata la somma di Euro 4700.