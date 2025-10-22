Incidente a Morazzone: 40enne finisce contro un palo della corrente

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, a Morazzone. Una donna di 40 anni è rimasta ferita dopo che la sua auto è finita contro un palo della corrente lungo viale Libertà. L’allarme è scattato intorno alle 15.20 all’altezza del civico 30.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, i Carabinieri della compagnia di Saronno e un’ambulanza della SOS di Azzate. La donna, unica persona coinvolta, è stata soccorsa in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non critiche.

L’impatto contro l’ostacolo ha provocato rallentamenti alla circolazione su viale Libertà, mentre i soccorritori erano al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Al momento la dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, ma non risultano coinvolti altri veicoli.