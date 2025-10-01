Incidente Stradale a Casale Litta, auto finisce contro un palo
Tre persone coinvolte in un incidente stradale sulla via Marcobi, intervento dei messi di soccorso e dell'elicottero
Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 19:45 di mercoledì 1 ottobre a Casale Litta, lungo la strada via Marcobi. Tre le persone coinvolte, tra cui un uomo di circa 35 anni, tutte trasportate in codice rosso in ospedale. Le prime informazioni indicano che l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada, andando a sbattere contro un palo.
Immediatamente dopo l’incidente sono stati allertati i Carabinieri di Gallarate, i Vigili del Fuoco di Varese, e diversi mezzi di soccorso. Sul posto anche l’elicottero di Areu che ha trasportato uno dei feriti d’urgenza in ospedale.
