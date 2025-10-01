Varese News

Varese Laghi

Incidente Stradale a Casale Litta, auto finisce contro un palo

Tre persone coinvolte in un incidente stradale sulla via Marcobi, intervento dei messi di soccorso e dell'elicottero

Generico 29 Sep 2025

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 19:45 di mercoledì 1 ottobre a Casale Litta, lungo la strada via Marcobi. Tre le persone coinvolte, tra cui un uomo di circa 35 anni, tutte trasportate in codice rosso in ospedale. Le prime informazioni indicano che l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada, andando a sbattere contro un palo.

Immediatamente dopo l’incidente sono stati allertati i Carabinieri di Gallarate, i Vigili del Fuoco di Varese, e diversi mezzi di soccorso. Sul posto anche l’elicottero di Areu che ha trasportato uno dei feriti d’urgenza in ospedale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.