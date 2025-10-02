Varese News

La Canottieri Arolo si conferma a livello nazionale

La società festeggia al meglio i 50 anni con ottimi risultati ai campionati italiani di società e Coastal Rowing

Nel suo 50° anniversario, la Canottieri Arolo si conferma con ottimi risultati sia tra gli atleti under 14 che tra i senior ai campionati italiani di società e Coastal Rowing.

Ad Eupilio nella nazionale under 14 conquistiamo in totale 6 medaglie di cui 3 d’oro con gli Allievi B1 a far da padroni, Mattarello Gabriele e Serra Irene nei 7,20 al venerdì, il 4 All.B1 di Mattarello Gabriele, Bossi Cesare, Brunella Federico e Crespi Tommaso vincono al sabato. Argento per Tommaso Crespi nel 7.20 e i bronzi rispettivamente di Lorenzo Micci ed Emanuele Pinotti sul 4x All. B2 misto con Cerro Sportiva e Germignaga e del 2x All. C di Federico Corrias ed Andrea Bruni.

Nel campionato italiano di società, i gemelli Andrea e Marco Frigo vincono e convincono, è loro il titolo italiano nel doppio senior e si conquistano anche il bronzo sul 4x senior insieme a Giacomo Addamo e Matteo Pedron.

Cambiando specialità la storia non cambia. Campionati Italiani di Coastal Rowing a Trieste, nel doppio senior il titolo è ancora loro, partenza in sordina ma sul passo non ce n’é per nessuno, all’arrivo dei 6000 metri il titolo è loro. Argento anche per il 4 coastal master di Marco Fattoretto, Luca Frigo e Fabrizio Corazza tim. Barbara Franzetti misto Varese.

02 Ottobre 2025
