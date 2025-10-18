L’asilo Angela Dell’Acqua di Casciago compie 100 anni: al via i festeggiamenti

Sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti per i 100 anni dell’asilo Angela Dell’Acqua di Casciago, una realtà educativa storica che oggi accoglie 28 bambini alla scuola materna e 11 nella sezione primavera. Una ricorrenza importante che ha coinvolto famiglie, educatori, volontari e istituzioni, nel segno della gratitudine e dello sguardo verso il futuro.

Galleria fotografica L’asilo di Casciago compie 100 anni: via ai festeggiamenti 4 di 6

Una festa per iniziare il centenario

Il giorno dell’anniversario, il 9 ottobre, è stato celebrato dai bambini con una festicciola interna, tutti vestiti eleganti per l’occasione. Ma è stata la giornata di festa di sabato 18 ottobre a dare ufficialmente il via al centenario, con la partecipazione delle famiglie e delle autorità locali.

«Oggi apriamo questo centenario con una parola semplice ma importante: grazie – ha detto Don Emilio Rimoldi, presidente della Fondazione Angela Dell’Acqua, che guida l’asilo –. Grazie a una storia che ci ha accompagnato e che oggi vogliamo rilanciare. Le nostre radici sono solide e affondano nell’idea di costruire comunità, non solo di fornire un servizio alle famiglie».

A chiudere l’incontro è stato un momento toccante: i bambini hanno cantato una canzone preparata per l’occasione, con un messaggio finale corale: «Grazie alla nostra scuola che compie 100 anni».

Un comitato aperto per un anno di iniziative

Il centenario sarà celebrato per tutto l’anno grazie a un comitato organizzativo aperto, composto da personale della scuola, genitori e volontari, con il sostegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione dell’associazione Mutuo Soccorso “Onestà e Lavoro” di Casciago.

Tra le iniziative già previste ci sono una mostra fotografica tra gennaio e febbraio, una visita guidata ai locali storici dell’asilo e incontri dedicati agli ex alunni, dalle generazioni più recenti fino a chi frequentava la scuola 50 o 60 anni fa.

Una scuola che educa e costruisce comunità

«L’asilo di Casciago mantiene alta l’attenzione sulla qualità educativa – spiega don Emilio -. Oltre ai grandi spazi verdi esterni, da sempre tratto distintivo della struttura, il progetto educativo prevede cucina interna, attività di psicomotricità, un corso di inglese appena avviato, un percorso ispirato al Reggio Children Approach, che le insegnanti – pur non certificate – mettono in pratica con esperienza e passione, integrandolo con altri metodi».

Attualmente, il personale è composto da Francesca, Maria e Lara, insegnanti della scuola materna, Agnese e Fulvia, educatrici della sezione primavera, Patrizia, la cuoca, oltre ad altre figure ausiliarie.

Le parole dell’amministrazione

Presente alla cerimonia anche Mirko Reto, sindaco di Casciago, insieme all’assessore all’Istruzione Caterina Cantoreggi: «100 anni di storia, di cambiamenti, di evoluzioni. Nonostante le difficoltà legate al calo delle nascite, questa scuola continua a esistere grazie all’impegno del presidente Don Emilio, del consiglio e soprattutto dei genitori. Questa non è solo una scuola: è un’esperienza educativa che trasmette valori e costruisce comunità».