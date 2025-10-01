L’Università dell’Insubria supera il no di Regione e convenziona un professore per avviare la scuola di specialità di oncologia

A partire dal prossimo 15 ottobre 2025, il professor Michele Ghidini, in arrivo dal Policlinico di Milano, assumerà l’incarico di dirigente medico a tempo indeterminato per la disciplina di oncologia dell’ASST dei Sette Laghi. La nomina, deliberata ufficialmente il 25 settembre dal direttore generale Mauro Moreno, arriva al termine di un iter complesso, condizionato da uno stop regionale che aveva inizialmente bloccato il conferimento dell’incarico.

La nomina del prof Ghidini

Il professor Ghidini (foto sotto) è professore associato in Oncologia Medica (MEDS-09/A) presso il Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi dell’Insubria. L’attribuzione delle funzioni assistenziali rientra nella convenzione tra l’ateneo e l’ASST dei Sette Laghi, sottoscritta nel dicembre 2023, che regola le attività assistenziali, formative e di ricerca all’interno del polo universitario di Varese.

I problemi sorti con Regione Lombardia

Il percorso per l’affidamento dell’incarico si era complicato nell’aprile scorso, quando Regione Lombardia aveva disposto la sospensione generalizzata del conferimento di funzioni assistenziali a personale universitario. Il motivo era legato alla necessità di ridefinire il Protocollo d’Intesa tra Regione e le università lombarde, perchè l’assessore al Welfare Bertolaso chiede di approvare le scelte degli incarichi universitari negli ospedali pubblici. Una questione che ha acceso un confronto duro tra Assessorato e rettori lombardi che la considerano un’ingerenza non giustificabile.

La sospensione aveva temporaneamente bloccato la richiesta dell’Università dell’Insubria, che già a marzo aveva proposto la nomina di Ghidini per garantire la continuità assistenziale e accademica. L’attuale direttore dell’oncologia il professor Grossi, infatti, ha vinto un bando per un incarico al San Martino di Genova dove sta per prendere servizio.

L’intervento della Rettrice e il via libera

A sbloccare la situazione è stato il pressing della rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro, che, con tre solleciti tra luglio e agosto, ha chiesto una deroga per l’affidamento dell’incarico, sottolineando l’importanza strategica della figura di Ghidini per attivare la scuola di specializzazione in oncologia, mantenere quella in ematologia e garantire risposte assistenziali adeguate sul territorio.

La Regione, valutate le motivazioni, ha concesso l’autorizzazione il 5 settembre, permettendo così all’ASST di procedere con la nomina.

L’incarico partirà dal 15 ottobre 2025.