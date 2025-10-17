Malnate e il progetto della Città dei Bambini alla “Materia del Giorno”

Cos’è la “Città dei Bambini”? Lunedì 20 ottobre, il Sindaco di Malnate, Nadia Cannito, sarà protagonista di una videointervista della rubrica di VareseNews “La materia del giorno”. L’appuntamento sarà dedicato all’approfondimento del progetto comunale “La città dei bambini”, un’iniziativa di grande rilevanza che il comune porta avanti da diversi anni e che intende ripensare alla città a misura dei più piccoli.

Il Progetto “La città dei bambini” di Malnate

Il progetto “La città dei bambini” è un’iniziativa di ampio respiro, inserita nella Rete Internazionale “La città dei bambini” ideata dal pedagogista Francesco Tonucci. A Malnate, questo percorso è attivo da tempo e si focalizza sul coinvolgimento diretto dei bambini e dei ragazzi nella vita e nella trasformazione della città.

Toccherà quindi al sindaco Cannito spiegare quali iniziative sono state messe in campo in questi anni, qual è la filosofia da seguire e quali sono stati i risultati messi in pratica in questi anni.

L’intervista andrà in onda, in diretta, alle ore 16 sui canali Youtube e Facebook di VareseNews.