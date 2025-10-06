Varese News

“Malpensa porta della Lombardia e d’Italia, grazie Easyjet”

Gli assessori regionali Franco Lucente e Claudia Maria Terzi, insieme a consiglieri e onorevoli del territorio, in visita al centro di addestramento della compagnia arancione

simulatore Easyjet Malpensa

Visita dei vertici di Regione Lombardia a Malpensa, per confrontarsi con Easyjet, la compagnia aerea con più voli sullo scalo milanese.

«Malpensa è molto più di un aeroporto: è una porta d’ingresso per lo sviluppo della Lombardia e dell’Italia. Come Regione, investiamo per una mobilità sempre più moderna, efficiente e sostenibile», il messaggio dell’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente.

L’incontro si è tenuto alla Cae di Lonate Pozzolo, sede del simulatore di volo Easyjet, simbolo dell’investimento della compagnia arancione sullo scalo di Malpensa, principale base in Italia.

Tra i presenti, gli assessori regionali Franco Lucente e Claudia Maria Terzi, il sottosegretario ai rapporti internazionali Raffaele Cattaneo, gli onorevoli Marco Osnato e Alessandro Alfieri, i consiglieri regionali Giuseppe Licata e Samuele Astuti, oltre ai vertici di Sea con il ceo Armando Brunini e il ceo Easyjet Italia Lorenzo Lagorio.

Anche per la stagione winter 2026, che si apre a fine ottobre 2025, Easyjet ha annunciato alcune novità da Malpensa, che potete vedere qui.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
