“Malpensa porta della Lombardia e d’Italia, grazie Easyjet”
Gli assessori regionali Franco Lucente e Claudia Maria Terzi, insieme a consiglieri e onorevoli del territorio, in visita al centro di addestramento della compagnia arancione
Visita dei vertici di Regione Lombardia a Malpensa, per confrontarsi con Easyjet, la compagnia aerea con più voli sullo scalo milanese.
«Malpensa è molto più di un aeroporto: è una porta d’ingresso per lo sviluppo della Lombardia e dell’Italia. Come Regione, investiamo per una mobilità sempre più moderna, efficiente e sostenibile», il messaggio dell’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente.
L’incontro si è tenuto alla Cae di Lonate Pozzolo, sede del simulatore di volo Easyjet, simbolo dell’investimento della compagnia arancione sullo scalo di Malpensa, principale base in Italia.
Tra i presenti, gli assessori regionali Franco Lucente e Claudia Maria Terzi, il sottosegretario ai rapporti internazionali Raffaele Cattaneo, gli onorevoli Marco Osnato e Alessandro Alfieri, i consiglieri regionali Giuseppe Licata e Samuele Astuti, oltre ai vertici di Sea con il ceo Armando Brunini e il ceo Easyjet Italia Lorenzo Lagorio.
Anche per la stagione winter 2026, che si apre a fine ottobre 2025, Easyjet ha annunciato alcune novità da Malpensa, che potete vedere qui.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.