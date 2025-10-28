Marchetti chiude con una vittoria a Monza la stagione dell’Italiano Gran Turismo

Si è concluso nel fine settimana del 24-26 ottobre il Campionato Italiano Gran Turismo, con l’ultima prova del calendario Sprint (il CIGT da alcuni anni ha due “divisioni”: sprint con due gare a weekend, endurance con una sola prova ma più lunga) disputata nella cornice del circuito nazionale di Monza.

Un appuntamento che è terminato con un tocco varesino in cima al podio: Alessandro Marchetti si è infatti imposto insieme a Rodolfo Massaro nella Gara2 della categoria GTCup Divisione 2 AM (ovvero con equipaggi formati solo da amatori, piloti non professionisti). Una grande soddisfazione per il 51enne varesino, odontoiatra di professione, che ha saputo portare in pista il suo impegno per la lotta alla leucemia. (foto in alto: il podio di Monza. Marchetti è il secondo da sinistra)

Marchetti è infatti l’anima di Race to Donate, associazione che si occupa di sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione di midollo osseo (ne abbiamo parlato in diverse occasioni): un scelta derivata dall’esperienza personale perché il pilota varesino è stato colpito alcuni anni fa dalla leucemia e si è salvato grazie al trapianto e grazie al fatto che un donatore (genovese, ma naturalmente la sua identità resta ignota) si era iscritto ai registri e ha risposto alla “chiamata” quando è emersa la sua compatibilità.

Una bella soddisfazione per Marchetti e Massaro che hanno gareggiato per l’intera stagione Sprint con i colori della Scuderia Emme e che nei precedenti appuntamenti hanno raccolto meno di quanto seminato, anche a causa di contatti di gara causati da altre vetture che hanno danneggiato le prestazioni della Ferrari 488 numero 505. Per loro è infine arrivato un settimo posto finale in campionato nella categoria. Quella di Monza è stata la settima vittoria di classe in una gara del CIGT per Marchetti, impegnato sui circuiti tricolori dal 2017 dopo diversi anni nel mondo dei rally.

Il weekend monzese ha visto protagonista anche un altro veterano varesino del CIGT, Luca Magnoni, imprenditore e pilota ma anche proprietario della scuderia Nova Race che ha sede a Jerago con Orago. Sul tracciato brianzolo Magnoni si è tolto la soddisfazione di chiudere al secondo posto la Gara1 di sabato in categoria GT3 AM a bordo di una Honda NSX condivisa con Paolo Rocca. In Gara2 invece Magnoni è stato costretto al ritiro chiudendo così la stagione tricolore al terzo posto di classe, lo stesso risultato ottenuto nella divisione “Endurance” del CIGT, sempre insieme a Rocca e sempre in classe GT3 AM.