Marigest, Enrico e gli altri, i ragazzi a fianco della Polizia Locale di Busto
Sono tra gli aderenti alla nuova edizione del progetto “Ragazzi On The Road”, che prevede percorsi di cittadinanza attiva al fianco della Locale e delle istituzioni di gestione delle emergenze
Ha preso il via oggi anche a Busto Arsizio una nuova edizione del progetto “Ragazzi On The Road”, un’iniziativa promossa dalla Prefettura di Varese che offre ai giovani partecipanti, ragazzi di 16 ai 20 anni, un’opportunità di crescita al fianco delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni deputate alla gestione delle emergenze, in un percorso di sensibilizzazione e cittadinanza attiva.
Oggi il primo giorno di una settimana intensa per Marigest Sadiku ed Enrico Colombo, studenti di quinta dell’Ite Tosi, che, oltre a conoscere da vicino il ruolo e il servizio fondamentale svolto dalla Polizia locale per la sicurezza dei cittadini, avranno l’occasione di uscire sul territorio insieme agli agenti impegnati in attività di controllo.
Come nelle altre edizioni, non mancherà un’uscita serale con l’auto di pattuglia.
Questa mattina, accompagnati dal comandante Stefano Lanna e dal tutor del progetto, il vice commissario Alessandro Morelli, i ragazzi hanno incontrato il sindaco Emanuele Antonelli che ha dato loro il benvenuto e li ha ringraziati per aver aderito alla proposta.
«Partecipando a questo progetto capirete che gli agenti di Polizia locale non sono solo quelli che danno le multe, ma coloro che con coraggio e professionalità vigilano sulla nostra sicurezza e sul rispetto delle regole» ha detto Antonelli agli studenti. «Spero che al termine del percorso possiate raccontare a tutti come operano i nostri agenti e le altre forze dell’ordine e condividere gli insegnamenti di questa lezione di educazione civica sul campo a cui teniamo molto. E un’esperienza utile e sempre molto apprezzata dai ragazzi che la vivono, ecco perché aderiamo ogni anno: coglietene tutte le opportunità».
I ragazzi hanno evidenziato di essere molto incuriositi da ciò che li aspetta e di aver aderito al progetto per le sue caratteristiche di concretezza e per la possibilità di vivere un’esperienza concreta sul territorio cittadino.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.