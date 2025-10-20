Marigest, Enrico e gli altri, i ragazzi a fianco della Polizia Locale di Busto

Ha preso il via oggi anche a Busto Arsizio una nuova edizione del progetto “Ragazzi On The Road”, un’iniziativa promossa dalla Prefettura di Varese che offre ai giovani partecipanti, ragazzi di 16 ai 20 anni, un’opportunità di crescita al fianco delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni deputate alla gestione delle emergenze, in un percorso di sensibilizzazione e cittadinanza attiva.

Oggi il primo giorno di una settimana intensa per Marigest Sadiku ed Enrico Colombo, studenti di quinta dell’Ite Tosi, che, oltre a conoscere da vicino il ruolo e il servizio fondamentale svolto dalla Polizia locale per la sicurezza dei cittadini, avranno l’occasione di uscire sul territorio insieme agli agenti impegnati in attività di controllo.

Come nelle altre edizioni, non mancherà un’uscita serale con l’auto di pattuglia.

Questa mattina, accompagnati dal comandante Stefano Lanna e dal tutor del progetto, il vice commissario Alessandro Morelli, i ragazzi hanno incontrato il sindaco Emanuele Antonelli che ha dato loro il benvenuto e li ha ringraziati per aver aderito alla proposta.

«Partecipando a questo progetto capirete che gli agenti di Polizia locale non sono solo quelli che danno le multe, ma coloro che con coraggio e professionalità vigilano sulla nostra sicurezza e sul rispetto delle regole» ha detto Antonelli agli studenti. «Spero che al termine del percorso possiate raccontare a tutti come operano i nostri agenti e le altre forze dell’ordine e condividere gli insegnamenti di questa lezione di educazione civica sul campo a cui teniamo molto. E un’esperienza utile e sempre molto apprezzata dai ragazzi che la vivono, ecco perché aderiamo ogni anno: coglietene tutte le opportunità».

I ragazzi hanno evidenziato di essere molto incuriositi da ciò che li aspetta e di aver aderito al progetto per le sue caratteristiche di concretezza e per la possibilità di vivere un’esperienza concreta sul territorio cittadino.