Varese News

Gallarate/Malpensa

Massimo Crespi premiato al “Besio 1860”: «Un regalo di compleanno che porterò sempre con me»

Il poeta varesino è stato tra i vincitori della sezione Over 30 del Premio Internazionale di Poesia Inedita. La cerimonia si è tenuta domenica 26 ottobre al Teatro Sacco di Savona

Generico 27 Oct 2025

Un riconoscimento importante per Massimo Crespi, autore originario di Varese e residente a Cassano Magnago, che ha ricevuto il premio proprio nel giorno del suo compleanno

Crespi ha dedicato la vittoria all’amico Giovanni Blini, che lo incoraggiò anni fa a riscoprire la passione per la scrittura poetica. Con lui, premiati autori da tutta Italia

Una premiazione nel segno della poesia e della vita

Domenica 26 ottobre, nello storico Teatro Sacco di Savona, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Poesia Inedita “Besio 1860”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel panorama poetico contemporaneo italiano.

Tra i vincitori della sezione C – Over 30, anche il varesino Massimo Crespi, selezionato dalla giuria per la qualità della sua scrittura poetica. La premiazione si è svolta durante la tradizionale Festa della Poesia, in un clima informale e partecipato, tra letture pubbliche e condivisione.

Un regalo nel giorno del compleanno

Per Massimo Crespi, nato a Varese nel 1966 e oggi residente a Cassano Magnago, la vittoria ha avuto un significato ancora più profondo: la cerimonia si è tenuta proprio nel giorno del suo compleanno.

«Essere premiato come vincitore il giorno del mio compleanno è stato un regalo che porterò sempre con me. Non c’è che dire, è stata una grande emozione. Ancora grazie a chi ha reso possibile tutto questo» – ha commentato con gioia il poeta.

Radici, ispirazione e parole

Crespi ha trascorso l’infanzia e la giovinezza a Gallarate, ma nelle sue parole e nei suoi versi rivive spesso l’intreccio di origini familiari diverse: «Quelle paterne bustocche e contadine, di Soave Mantovano; quelle venete materne, birraie da Pedavena, ma anche bersagliere ed antiche, crennesi».

Dopo una lunga pausa, la scrittura è tornata nella sua vita grazie all’amico Giovanni Blini, giovane politico lonatese prematuramente scomparso. Da allora Crespi ha partecipato a numerosi concorsi letterari «rigorosamente gratuiti e a tema», ottenendo riconoscimenti e pubblicazioni.

«Questa vittoria è per me significativa, perché arriva da un concorso serio, attento e ben curato. La poesia è la mia voce più autentica» – ha aggiunto.

Una festa per la poesia

Il Premio “Besio 1860” è promosso dall’omonima storica ditta savonese, in collaborazione con l’associazione culturale Mondo Fluttuante e il Premio Ossi di Seppia. Presidente della giuria è Patrizia Servodio, figura di riferimento nel panorama poetico nazionale.

La cerimonia ha visto la partecipazione di poeti provenienti da tutta Italia. Nella sezione C – Over 30, insieme a Massimo Crespi, sono stati premiati anche Emanuela Calcagno (Liguria) e Sonia Giordano (Liguria).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.