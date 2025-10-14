Varese News

Missione solidale in Bosnia e Kosovo per Love in ricordo dell’ultrà biancoblu Raffaele Carlomagno 

Dal 17 al 21 ottobre, la nuova “missione di solidarietà”. Tra i momenti più significativi la consegna delle borse di studio in memoria del tifoso della Pro Patria scomparso  

raffaele carlomagno

L’associazione Love Odv Ets porta la solidarietà nei Balcani e lo fa nel nome di “Raffa”  attraverso una nuova missione di 5 giorni per verificare lo stato di avanzamento dei  progetti già avviati.  

I rappresentanti dell’associazioni faranno tappa, dal 17 al 21 ottobre, in Bosnia e in Kosovo e Metocha: in particolare, le visite saranno nelle città di Grecanica, Gornje Kushe,  Novo Brdo, Draganac e Velika Hoca. Durante il viaggio, la delegazione visiterà anche  alcune aree idonee alla realizzazione di un campo sportivo dedicato a Raffaele Carlomagno, tifoso della Pro Patria scomparso tragicamente quest’anno a causa di una causa di una caduta nel fossato dello stadio Piola di Novara

Tra i momenti più significativi, la consegna delle borse di studio dedicata allo stesso  Raffaele, «il cui ricordo continua ad ispirare le attività di associazione», sottolinea il  presidente dell’associazione Stefano Gussoni. 

Una compagine arricchita dalla partecipazione dell’amministrazione comunale bustocca  tramite l’assessore Alessandro Albani che ha scelto di partecipare personalmente per  sostenere l’iniziativa. Inoltre, saranno presenti alcuni tifosi della curva della Pro Patria,  profondamente legati a Carlomagno, che desiderano onorare la sua memoria attraverso le  attività di solidarietà internazionale cui egli stesso aveva dedicato tempo e passione.  

«Questa missione rappresenta un’occasione preziosa per consolidare i legami costruiti  negli anni e per dare forma ai nuovi progetti di cooperazione e inclusione» – dichiara  Gussoni –. «Il ricordo di Raffaele ci accompagna e ci spinge a trasformare la memoria in  azione concreta». 

Oltre alla costruzione del centro sportivo intitolato a Raffaele Carlomagno, l’associazione  ha anche l’obiettivo di migliorare le condizioni della piccola scuola elementare nella parte  Nord-Orientale del comune di Kozarska Dubica, in Bosnia. L’associazione inoltre si  impegna a sostenere l’istituzione delle cucine popolari e quest’anno lo fa intonando il  progetto alla zucca, attraverso l’operazione “Bundeva”, la traduzione in serbo.

di
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
