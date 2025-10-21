Varese News

Sport

Mister Roberto Floris riparte dalla Cairese

L'ex tecnico del Varese torna attivo nello stesso girone dei biancorossi, ma non tornerà a Masnago da avversario

roberto floris varese calcio

Novità sulle panchine del girone A di Serie D nel quale torna a lavorare l’ex allenatore del Varese, Roberto Floris. Il tecnico piemontese, 39 anni, ha infatti firmato un contratto con la Cairese che ieri – lunedì 20 – aveva esonerato Roberto Solari (il quale aveva ottenuto la salvezza in primavera) in seguito alla sconfitta per 2-0 subita a Sanremo.

Floris eredita una formazione che fino a questo momento ha raccolto 6 punti in otto partite (una vittoria, tre pareggi, quattro KO), si trova al quart’ultimo posto in classifica e soprattutto ha l’attacco meno prolifico del girone con appena 6 reti all’attivo.

L’ex allenatore biancorosso però, non tornerà al “Franco Ossola” da avversario: Varese e Cairese si sono già affrontate a Masnago alla quarta giornata, una partita che ha dato i tre punti ai padroni di casa: 2-1 il risultato finale con Guerini e Romero in rete prima del gol della bandiera gialloblu siglato da Graziani. Nel girone di ritorno invece le due squadre si incroceranno alla 4a giornata, il prossimo 25 gennaio, sul rettangolo verde dello stadio “Cesare Brin”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.