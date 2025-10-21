Mister Roberto Floris riparte dalla Cairese
L'ex tecnico del Varese torna attivo nello stesso girone dei biancorossi, ma non tornerà a Masnago da avversario
Novità sulle panchine del girone A di Serie D nel quale torna a lavorare l’ex allenatore del Varese, Roberto Floris. Il tecnico piemontese, 39 anni, ha infatti firmato un contratto con la Cairese che ieri – lunedì 20 – aveva esonerato Roberto Solari (il quale aveva ottenuto la salvezza in primavera) in seguito alla sconfitta per 2-0 subita a Sanremo.
Floris eredita una formazione che fino a questo momento ha raccolto 6 punti in otto partite (una vittoria, tre pareggi, quattro KO), si trova al quart’ultimo posto in classifica e soprattutto ha l’attacco meno prolifico del girone con appena 6 reti all’attivo.
L’ex allenatore biancorosso però, non tornerà al “Franco Ossola” da avversario: Varese e Cairese si sono già affrontate a Masnago alla quarta giornata, una partita che ha dato i tre punti ai padroni di casa: 2-1 il risultato finale con Guerini e Romero in rete prima del gol della bandiera gialloblu siglato da Graziani. Nel girone di ritorno invece le due squadre si incroceranno alla 4a giornata, il prossimo 25 gennaio, sul rettangolo verde dello stadio “Cesare Brin”.
