Monte Generoso chiude l’alta stagione con numeri da record e rilancia con un inverno pieno di novità

Si chiude nel segno del successo l’alta stagione 2025 del Monte Generoso, con una festa finale prevista per il weekend del 25 e 26 ottobre. Ma la Ferrovia non si ferma: si prepara infatti a ripartire già a dicembre con nuovi eventi e proposte invernali. (Copyright: by Ferrovia Monte Generoso)

Grazie a una serie di iniziative originali e alla collaborazione con Mendrisiotto e Ticino Turismo, la stagione ha registrato un forte incremento di visitatori, con un +30% di passeggeri sulla cremagliera rispetto al 2024 e un pubblico molto variegato, dalle famiglie agli amanti della montagna.

Una stagione di successi

Tra le iniziative che hanno lasciato il segno:

Campagna 100-100-100, per celebrare i 100 anni di Migros: i primi 100 ospiti giornalieri ad aprile hanno viaggiato a soli 13 franchi, il prezzo di un secolo fa.

Giornata delle Porte Aperte, il 9 giugno, con un boom di visitatori attratti dalla storia della ferrovia e dai cimeli esposti.

Il ritorno del treno a vapore, sempre sold out, che ha fatto rivivere il fascino di un tempo.

Abbonamento “Amici del Generoso”, lanciato con successo e subito accolto da oltre 300 famiglie e appassionati.

«Il successo dell’abbonamento dimostra quanto sia importante, soprattutto per le famiglie, avere un luogo per il tempo libero vicino e accessibile» – Carolina Russbach, Head of Marketing, Communication & Digital.

Ultimo weekend d’autunno e nuova stagione invernale

Il 25 e 26 ottobre il Monte Generoso saluterà l’autunno con una festa speciale:

Sabato 25, spettacolo del Circo Tonino per i più piccoli e, in serata, Wine & Dine al Fiore di pietra, con piatti della tradizione e vini selezionati.

Domenica 26, ultime corse della stagione con biglietti scontati al 50%.

L’inverno inizierà ufficialmente con un lungo weekend di apertura dal 6 all’8 dicembre, che culminerà sabato 7 con il ritorno del Treno di San Nicolao, molto atteso da grandi e piccini.

Il Generoso d’inverno: natura, relax e sostenibilità

Nonostante la chiusura stagionale del campeggio – che ha comunque chiuso con un +6% di fatturato – la montagna continuerà a vivere anche nei mesi freddi.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio, aperture straordinarie quotidiane con eventi natalizi, paesaggi mozzafiato e la possibilità di prenotare cene e pranzi aziendali nella suggestiva cornice invernale.

«Anche nei mesi freddi, il Monte Generoso offre panorami unici e attività per tutti, con attenzione alla sostenibilità e all’autenticità» – Chiara Brischetto, Head of Marketing, Communication & Sustainability.