Monte Generoso
Monte Generoso chiude l’alta stagione con numeri da record e rilancia con un inverno pieno di novità
Il weekend del 25 e 26 ottobre si chiude un’alta stagione da record per la Ferrovia Monte Generoso, ma già a dicembre ripartono le attività con il Treno di San Nicolao
Si chiude nel segno del successo l’alta stagione 2025 del Monte Generoso, con una festa finale prevista per il weekend del 25 e 26 ottobre. Ma la Ferrovia non si ferma: si prepara infatti a ripartire già a dicembre con nuovi eventi e proposte invernali. (Copyright: by Ferrovia Monte Generoso)
Grazie a una serie di iniziative originali e alla collaborazione con Mendrisiotto e Ticino Turismo, la stagione ha registrato un forte incremento di visitatori, con un +30% di passeggeri sulla cremagliera rispetto al 2024 e un pubblico molto variegato, dalle famiglie agli amanti della montagna.
Una stagione di successi
Tra le iniziative che hanno lasciato il segno:
Campagna 100-100-100, per celebrare i 100 anni di Migros: i primi 100 ospiti giornalieri ad aprile hanno viaggiato a soli 13 franchi, il prezzo di un secolo fa.
Giornata delle Porte Aperte, il 9 giugno, con un boom di visitatori attratti dalla storia della ferrovia e dai cimeli esposti.
Il ritorno del treno a vapore, sempre sold out, che ha fatto rivivere il fascino di un tempo.
Abbonamento “Amici del Generoso”, lanciato con successo e subito accolto da oltre 300 famiglie e appassionati.
«Il successo dell’abbonamento dimostra quanto sia importante, soprattutto per le famiglie, avere un luogo per il tempo libero vicino e accessibile» – Carolina Russbach, Head of Marketing, Communication & Digital.
Ultimo weekend d’autunno e nuova stagione invernale
Il 25 e 26 ottobre il Monte Generoso saluterà l’autunno con una festa speciale:
Sabato 25, spettacolo del Circo Tonino per i più piccoli e, in serata, Wine & Dine al Fiore di pietra, con piatti della tradizione e vini selezionati.
Domenica 26, ultime corse della stagione con biglietti scontati al 50%.
L’inverno inizierà ufficialmente con un lungo weekend di apertura dal 6 all’8 dicembre, che culminerà sabato 7 con il ritorno del Treno di San Nicolao, molto atteso da grandi e piccini.
Il Generoso d’inverno: natura, relax e sostenibilità
Nonostante la chiusura stagionale del campeggio – che ha comunque chiuso con un +6% di fatturato – la montagna continuerà a vivere anche nei mesi freddi.
Dal 22 dicembre al 6 gennaio, aperture straordinarie quotidiane con eventi natalizi, paesaggi mozzafiato e la possibilità di prenotare cene e pranzi aziendali nella suggestiva cornice invernale.
«Anche nei mesi freddi, il Monte Generoso offre panorami unici e attività per tutti, con attenzione alla sostenibilità e all’autenticità» – Chiara Brischetto, Head of Marketing, Communication & Sustainability.