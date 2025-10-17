«Moody? Siamo una squadra con i suoi alti e bassi: dobbiamo pensare di gruppo»
Le parole di Ioannis Kastritis prima della trasferta a Reggio Emilia dribbla la domanda diretta sul play e l'allarga al gruppo. Renfro rientra: «Andrà gestito ma darà maggiori opzioni a tutta la squadra»
«Stefan Moody? È un giocatore esperto come sono esperti anche i nostri altri stranieri. Sanno come si gestiscono le situazioni difficili: siamo ancora a inizio stagione e ci aspettiamo che ci siano alti e bassi. Sarebbe meglio non averli ma la cosa più importante è riuscire ad affrontarli, singolarmente e di squadra». Come di consueto, coach Ioannis Kastritis dribbla domande sui singoli e preferisce rapportare tutta la situazione all’intera squadra, anche dopo il cattivo avvio di stagione del playmaker ed entrando nel weekend del terzo turno di campionato.
Una giornata che riporterà la Openjobmetis lontano da Varese: i biancorossi giocheranno domenica 19 (ore 18) a Reggio Emilia, per la prima volta al completo perché Nate Renfro è pronto al rientro. Ma prima ancora del pivot, sarà Moody l’uomo osservato con maggiore attenzione. Ma è lo stesso Kastritis a sottolineare come i suoi uomini debbano dare un segnale diverso rispetto al derby con Milano. «Ci stiamo allenando molto bene, provando a fare del nostro meglio: per questo dopo la partita con l’Olimpia ho fatto un’osservazione chiara, dicendo che noi non siamo quelli. Per come lavoriamo in settimana, non c’è motivo di giocare come contro Milano».
Reggio, dunque, un’avversaria più fisica e sulla carta più quotata da affrontare davanti al suo pubblico. «Squadra molto esperta che ha mantenuto il nucleo della scorsa stagione – prosegue Kastritis – Esperti ma anche “grossi”: mi aspetto una lotta dura anche perché mi aspetto che nessuno ci apra le porte del palazzetto e ci dia il benvenuto. La Unahotels ha vinto mercoledì sera a Digione dopo un supplementare, ma a inizio stagione non credo che possano essere affaticati, anzi: sono proprio queste le partite che migliorano la chimica e il ritmo di una squadra».
Capitolo Renfro: «Non è pronto al 100% in termini di gioco e dovremo fare attenzione nel lanciarlo gradualmente perché ha fatto alcuni allenamenti con la squadra ma non completi. Diciamo che, anche per la gestione dei carichi di lavoro, la prossima settimana sarà la prima davvero completa però è importante avere Nate a disposizione: allunga le rotazioni e ha avuto un ottimo primo periodo di preparazione. Ci è mancato, ma ora può dare maggiore flessibilità ai quintetti che useremo durante la partita».
Ma è vero, come dicono diversi addetti ai lavori, che con Renfro in campo anche Moody può crescere grazie al suo stile di gioco? Kastritis, di nuovo, riporta il discorso al gruppo: «È importante avere un altro giocatore di qualità: questo rende la vita più facile a tutta la squadra perché ci sono maggiori opzioni. Ma voglio insistere sul fatto che siamo una squadra e dovremo trovare ritmo e soluzioni tutti insieme».
LUCI A MASNAGO: ASCOLTA LA TERZA PUNTATA
“Con i piedi per terra” è la terza puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione che va in onda ogni giovedì alle 14 su Radio Materia. Nel corso dell’episodio – disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast – oltre a rileggere il derby con Milano e a presentare la gara di Reggio, è stato intervistato Andrea Avigni, il delegato di Legabasket che in ogni partita alla Itelyum Arena sovrintende all’Instant Replay e ad altri risvolti curati dalla LBA.
Se invece volete riascoltare “Dal Parquet”, il podcast pubblicato dopo ogni incontro della Openjobmetis, potete CLICCARE QUI.
