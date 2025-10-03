Nel giorno dello sciopero generale doppio corteo nel centro di Saronno, bloccata la stazione

Tanti i partecipanti alle iniziative a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla che si sono svolte questa mattina a Saronno. Già a partire dalle 8, molti studenti si sono ritrovati in piazza Libertà dove alle 10 era in programma il presidio convocato dalla rete “4 Passi di pace”.

I ragazzi hanno dato vita a un corteo spontaneo che ha anticipato quello previsto e si sono poi uniti a quello programmato per la 10,30 con partenza dalla piazza. Non meno di 500 persone hanno aderito alla manifestazione.

Il corteo, dopo aver attraversato il centro si è diretto verso la stazione, dove i manifestanti hanno occupato i binari e proseguito il presidio con canti e bandiere.