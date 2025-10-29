Non solo Vannacci, Stefania Bardelli dialoga con il “rossobruno” Marco Rizzo
Il Comune di Brinzio ospita un appuntamento culturale con Marco Rizzo, autore di “Una biografia di periferia”, affiancato da Stefania Bardelli e Pasquale Diaferia
Sabato 15 novembre 2025 alle ore 11, il Comune di Brinzio ospiterà un incontro pubblico con Marco Rizzo, che presenterà il suo libro “Una biografia di periferia”. L’evento si terrà in via Trieste 24 e sarà a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria via email.
A dialogare con l’autore ci sarà Stefania Bardelli, già nota come leader del primo team Vannacci nato a Varese che però in questo caso non c’entra nell’organizzazione, mentre a moderare l’incontro sarà Pasquale Diaferia. Il libro, come suggerisce il titolo, racconta una traiettoria biografica fatta di margini, esperienze fuori dal “centro” e riflessioni personali e politiche di Rizzo.
