Nuova viabilità a Travedona Monate, Pecoroni, «Il sindaco dimentica chi ha avviato i progetti di sicurezza sulla Statale»

Pubblichiamo il comunicato firmato da Fabio Pecoroni, consigliere di minoranza e capogruppo di Agire in Comune, che risponde al commento del sindaco di Travedona Monate Angelo Fiombo riguardo alla nuova viabilità e al tema del traffico pesante nelle vie del centro del paese.

Replica all’articolo del sindaco Fiombo

Il Sindaco Fiombo parla di “bugie ai cittadini” e si concede battute su chi chiede chiarezza. Ma le vere storie le racconta lui, quando confonde competenze, ignora i fatti e dimentica chi ha davvero avviato i progetti di sicurezza sulla SS629. L’ironia non copre l’impreparazione: chi governa dovrebbe sapere di cosa parla, non dileggiare chi difende la verità.

Noi restiamo sui documenti, non sulle battute — perché Travedona Monate merita serietà, non presunzione. “Viabilità, camion e verità: il Sindaco Fiombo travisa fatti e competenze. Nessun sindaco prima di lui aveva autorizzato il passaggio dei mezzi pesanti in paese.”

Il recente articolo pubblicato da a mezzo giornali, dal titolo La nuova viabilità a Travedona eliminerà completamente i camion dal centro, riporta affermazioni del Sindaco Fiombo che riteniamo gravi, imprecise e contrarie alla realtà amministrativa.

Come gruppo consiliare di minoranza, sentiamo il dovere di ristabilire la verità dei fatti e di chiarire ai cittadini come stanno realmente le cose sulla viabilità della SS629, sulle competenze di Regione Lombardia, ANAS e Provincia, e sulle conseguenze concrete delle scelte del Sindaco Fiombo.

Le rotonde sulla SS629: competenza di ANAS, non della Provincia Le rotonde e gli interventi lungo la SS629 non sono di competenza provinciale, come dichiarato dal Sindaco Fiombo, ma rientrano pienamente nella competenza di ANAS, ente gestore della strada statale. È stata Regione Lombardia stessa a richiamare l’attenzione di ANAS per la messa in sicurezza del tratto stradale, dopo anni di richieste formali provenienti dai Comuni attraversati.

L’intero percorso è nato dall’iniziativa del già Sindaco di Travedona Monate, Andrea Colombo, che — nel suo mandato — si è fatto promotore di un tavolo tecnico e politico con la Regione Lombardia, coinvolgendo i Sindaci di Besozzo, Malgesso, Comabbio, Mercallo e Vergiate.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ricevette personalmente la delegazione dei Sindaci, ascoltò le criticità e affidò agli uffici regionali il compito di interfacciarsi con ANAS per avviare progettazione e realizzazione delle nuove rotonde

sulla SS629.

Un progetto nato per la sicurezza, non per propaganda

La proposta di Travedona Monate, espressa allora dal Sindaco Colombo, nasceva da una necessità oggettiva: la SS629 attraversa il territorio comunale con oltre venti intersezioni critiche e accessi pericolosi, molti dei quali a ridosso delle proprietà a lago.

L’obiettivo del piano era chiaro: ridurre la carreggiata a una sola corsia nel tratto tra il semaforo Holcim e il semaforo dell’incrocio Travedona–Monate, eliminazione dei semafori e realizzazione delle rotonde, migliorando sicurezza e vivibilità. Ad oggi realizzate a Vergiate, Mercallo e Malgesso.

Questo progetto non è frutto di propaganda locale, ma di un percorso istituzionale serio, condiviso dai Comuni sopra citati direttamente con la Regione Lombardia e ANAS, con un obiettivo unico: tutelare la sicurezza dei cittadini.

Attribuirsi oggi meriti altrui, o confondere competenze tra Comune, Provincia e ANAS, significa disorientare l’opinione pubblica e svilire anni di lavoro amministrativo documentato svolto da altri.

Il caso della sperimentazione comunale: un grave passo indietro

La cosiddetta “nuova viabilità sperimentale” annunciata dal Sindaco Fiombo non elimina affatto i camion dal centro, come dichiarato.

Al contrario, li reintroduce lungo un anello viario che coinvolge vie comunali strette e residenziali, molte delle quali vietate al traffico pesante sin dagli anni ’90. Mai, da allora, nessun Sindaco aveva autorizzato il passaggio dei mezzi pensanti all’interno del paese.

Un motivo c’era — e c’è ancora oggi: la tutela della sicurezza urbana, la fragilità del tessuto edilizio storico e la presenza di pedoni e residenti. L’iniziativa del Sindaco Fiombo rappresenta quindi un pericoloso precedente, privo di visione e di fondamento tecnico.

Serve verità, competenza e rispetto istituzionale

La verità è semplice: le rotonde sulla SS629 sono progettate e finanziate da ANAS su impulso di Regione Lombardia, non dalla Provincia di Varese; il progetto nacque grazie all’azione del Sindaco Colombo e dei colleghi dei Comuni limitrofi, non dalla Provincia di Varese; la sperimentazione comunale di Fiombo è un’iniziativa autonoma, priva di fondamento tecnico e potenzialmente pericolosa per cittadini, pedoni e infrastrutture.

Alla luce delle criticità già denunciate, il gruppo di minoranza chiede una risposta pubblica, su questo stesso giornale, al sindaco Fiombo: fornisca la documentazione tecnica completa, rendendo pubblici: i pareri espressi dall’Ufficio Tecnico di Travedona Monate e dell’Ufficio di Polizia Locale in merito alla modifica della viabilità voluta dal

sindaco Fiombo; i progetti stradali, i calcoli sulla capacità viaria, le simulazioni del traffico pesante su cui il sindaco Fiombo poggia le scelte che coinvolgono l’intera cittadinanza; la relazione tecnica che certifichi che le vie scelte sono compatibili con il peso, il numero e le dimensioni dei mezzi pesanti che attraverseranno il paese, nonché le attese di percorrenza previste.

Chiediamo all’Amministrazione Comunale e al Sindaco la garanzia di sospensione preventiva, ovvero chiediamo che la sperimentazione non venga avviata fino a che non siano soddisfatti tutti i presidi di sicurezza, valutazione tecnica qualificata ed informazione adeguata. In assenza di tali garanzie, il piano vada rimandato fino a revisione progettuale integrale.