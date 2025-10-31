Nuove scintille ad Albizzate tra l’amministrazione Zorzo e Fratelli d’Italia sul nuovo parco giochi

Un confronto ad altissima tensione tra l’amministrazione Zorzo e il gruppo cittadino di Fratelli d’Italia è andato in scena sui social: oggetto della contesa è stata l’inaugurazione del nuovo parco giochi avvenuto nella giornata di festa di domenica nell’area feste di Albizzate.

Il sindaco: «Un progetto nato dal dialogo con i cittadini»

Il sindaco e l’amministrazione hanno dato il via al taglio del nastro di un’opera della quale Zorzo ha ricostruito la genesi: «il nuovo parco giochi arriva dopo un percorso condiviso. Si tratta di un’esigenza che era emersa durante uno degli incontri “Un caffè col sindaco” durante il quale si era sentita la forte esigenza di uno spazio giochi per i bambini. Questa idea è stata portata avanti insieme al Comitato genitori ed è diventata un progetto concreto oggi fruibile da tutti soprattutto durante le feste del paese».

Fratelli d’Italia: «Un progetto nostro, nato per unire»

Di diverso avviso il gruppo cittadino di Fratelli d’Italia che, invece, sui social ha voluto rivendicare la paternità di quell’idea: «Un progetto pensato e proposto da Fratelli d’Italia non per dividere, ma per unire. Non nel nome del distinguo, ma nel nome del bene comune», aveva scritto il referente Massimiliano del Pezzo.

Un rapporto sempre più teso

Un’uscita, quella del gruppo di centrodestra che continua a non risparmiare critiche alla maggioranza, che ha fatto andare su tutte le furie il primo cittadino che li ha bollati come “ridicoli” in questa rivendicazione.

Un’uscita che Fratelli d’Italia non vuole lasciar passare sottotraccia e oggi con una nota stampa ne chiede conto. “Non chiediamo al Sindaco di condividere le nostre idee, ma di riconoscerne la legittimità. Perché il confronto, anche acceso, è il fondamento della democrazia. Le parole, anche quelle scritte sui social, hanno un peso che va oltre il momento. Ci auguriamo che questo episodio possa trasformarsi in un’occasione di dialogo. Che si possa tornare a discutere di idee, proposte e visioni per Albizzate, senza etichette né sarcasmi. Ma prima, ci aspettiamo che il Sindaco chiarisca il senso della sua affermazione “ridicoli””.

Il rapporto tra i meloniani albizzatesi e la compagine amministrativa di Zorzo non accenna a trovare una sintesi.