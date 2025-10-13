Varese News

Nuovo orario alla piattaforma ecologica di Brebbia

Dal 10 ottobre 2025 è attivo il nuovo calendario di apertura per il centro di raccolta comunale in via Iselle

Piattaforma ecologia via Iselle Brebbia

Con l’arrivo dell’autunno cambiano gli orari alla piattaforma ecologica di Brebbia.

Dal 10 ottobre 2025 è infatti entrato in vigore il nuovo orario di apertura dell’area in via Iselle.

Nel periodo ordinario, valido fino al prossimo 31 maggio, il centro di raccolta comunale è ora accessibile il martedì e il sabato, dalle 13.30 alle 17.00.

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
