Nuovo orario alla piattaforma ecologica di Brebbia
Dal 10 ottobre 2025 è attivo il nuovo calendario di apertura per il centro di raccolta comunale in via Iselle
Con l’arrivo dell’autunno cambiano gli orari alla piattaforma ecologica di Brebbia.
Dal 10 ottobre 2025 è infatti entrato in vigore il nuovo orario di apertura dell’area in via Iselle.
Nel periodo ordinario, valido fino al prossimo 31 maggio, il centro di raccolta comunale è ora accessibile il martedì e il sabato, dalle 13.30 alle 17.00.
