Oltre 150 sacerdoti al Giubileo del Presbiterio a Gallarate

Il momento giubilare è stato guidato dal vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada

Sono stati più di centocinquanta i sacerdoti che, lunedì 14 ottobre, hanno accolto l’invito del vicario episcopale di Varese, don Franco Gallivanone, partecipando al Giubileo del Presbiterio della provincia, celebrato a Gallarate.

La messa giubilare – cui hanno partecipato per primi i sacerdoti gallaratesi monsignor Riccardo Festa, don Fabio Stevenszzi e don Andrea Florio – si è svolta nella basilica di Santa Maria Assunta, chiesa giubilare, dove i presenti hanno ascoltato la meditazione proposta dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, dal titolo “Custodire la speranza tra la gente”.

Prima dei momenti di preghiera, della professione di fede e della benedizione conclusiva, l’assemblea ha accolto due testimonianze significative. Tra queste, quella di padre Volodymyr Misterman, guida spirituale per la comunità dei circa cinquemila fedeli ucraini cattolici di rito ortodosso.

 

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
