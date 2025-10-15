Oltre 150 sacerdoti al Giubileo del Presbiterio a Gallarate

Sono stati più di centocinquanta i sacerdoti che, lunedì 14 ottobre, hanno accolto l’invito del vicario episcopale di Varese, don Franco Gallivanone, partecipando al Giubileo del Presbiterio della provincia, celebrato a Gallarate.

La messa giubilare – cui hanno partecipato per primi i sacerdoti gallaratesi monsignor Riccardo Festa, don Fabio Stevenszzi e don Andrea Florio – si è svolta nella basilica di Santa Maria Assunta, chiesa giubilare, dove i presenti hanno ascoltato la meditazione proposta dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, dal titolo “Custodire la speranza tra la gente”.

Prima dei momenti di preghiera, della professione di fede e della benedizione conclusiva, l’assemblea ha accolto due testimonianze significative. Tra queste, quella di padre Volodymyr Misterman, guida spirituale per la comunità dei circa cinquemila fedeli ucraini cattolici di rito ortodosso.