Oltre 150 sacerdoti al Giubileo del Presbiterio a Gallarate
Il momento giubilare è stato guidato dal vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada
Sono stati più di centocinquanta i sacerdoti che, lunedì 14 ottobre, hanno accolto l’invito del vicario episcopale di Varese, don Franco Gallivanone, partecipando al Giubileo del Presbiterio della provincia, celebrato a Gallarate.
La messa giubilare – cui hanno partecipato per primi i sacerdoti gallaratesi monsignor Riccardo Festa, don Fabio Stevenszzi e don Andrea Florio – si è svolta nella basilica di Santa Maria Assunta, chiesa giubilare, dove i presenti hanno ascoltato la meditazione proposta dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, dal titolo “Custodire la speranza tra la gente”.
Prima dei momenti di preghiera, della professione di fede e della benedizione conclusiva, l’assemblea ha accolto due testimonianze significative. Tra queste, quella di padre Volodymyr Misterman, guida spirituale per la comunità dei circa cinquemila fedeli ucraini cattolici di rito ortodosso.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.