Oltre 60 amici a quattro zampe per la 14ª Zampettata d’Autunno a Olgiate Olona

Una passeggiata tra natura, comunità e rispetto: il Parco Villa Gonzaga si conferma cuore verde della città

Una splendida domenica di sole ha fatto da cornice alla 14ª Zampettata d’Autunno, l’evento organizzato a Olgiate Olona che, anno dopo anno, si conferma un momento atteso e partecipato da tutta la comunità. Oltre 60 cani, accompagnati da famiglie, bambini e amanti degli animali, hanno preso parte alla passeggiata nel verde del Parco Villa Gonzaga, tra natura, cultura e convivialità.

Un cammino tra ambiente, responsabilità e condivisione

Più che una semplice camminata, la Zampettata si è trasformata in una vera e propria esperienza collettiva fatta di rispetto, inclusione e sensibilità ambientale. Il percorso ha attraversato il paese e la valle, toccando scorci naturalistici e culturali, in un’atmosfera serena e rispettosa delle regole: tutti i cani al guinzaglio, sacchetti per la raccolta delle deiezioni distribuiti e utilizzati con attenzione, e partecipazione consapevole da parte di grandi e piccoli.

Biblioteca, merenda e giochi per tutti

A rendere ancora più speciale la giornata, le iniziative proposte dalla Biblioteca Comunale, che ha coinvolto adulti e bambini in giochi, letture e attività all’aperto. Al termine della passeggiata, la Pro Loco di Olgiate Olona ha offerto una merenda conviviale, ulteriore momento di socialità e scambio tra i partecipanti.

Una rete di collaborazione che fa la differenza

L’evento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Ufficio Tutela Animali, Pro Loco, Biblioteca Comunale, Polizia Locale e Protezione Civile, in un lavoro di squadra che valorizza il territorio.

Durante il saluto iniziale, la consigliera delegata Daniela Camatta ha ricordato l’impegno quotidiano a favore del benessere animale e l’importanza di fare rete per offrire occasioni di valore alla cittadinanza: «Solo unendo le forze – ha sottolineato – possiamo costruire una Olgiate più accogliente e attenta, dove eventi come questo diventano motore di amicizia, cittadinanza attiva e consapevolezza ambientale».

Una festa gratuita e aperta a tutti

La Zampettata è stata, come sempre, gratuita e aperta a tutti, un segnale forte e concreto di comunità inclusiva che sceglie la cura reciproca e il rispetto dell’ambiente come principi fondamentali.

Un grazie sentito va a tutti i partecipanti, ai volontari e agli instancabili amici pelosi, protagonisti assoluti di una giornata che ancora una volta ha saputo unire persone, animali e territorio in un’unica, grande festa collettiva.

Pubblicato il 23 Ottobre 2025
