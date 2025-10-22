Open Art a Materia rimandato: l’appuntamento tornerà presto con una nuova data
L’incontro del format in collaborazione con Hestetika dedicato alle arti visive di è stato posticipato
L’incontro di Open Art previsto a Materia giovedì 23 ottobre è rimandato a data da destinarsi. Open Art, il format realizzato da Materia in collaborazione con Hestetika, ha trasformato negli ultimi mesi il palco dello spazio culturale in un luogo d’incontro tra arte, parola e performance, accogliendo artisti, curatori e protagonisti del mondo visivo contemporaneo.
La nuova data sarà comunicata prossimamente sui canali ufficiali. Intanto, Materia invita il pubblico a restare aggiornato e a continuare a seguire le iniziative della stagione autunnale, che prosegue con altri appuntamenti dedicati all’arte e alla cultura contemporanea.
