Operazione ad “alto impatto“ della questura, controllata piazza Repubblica

Attività nel pomriggio di martedì. Impiego di reparti mobili e cani anti droga. Trovati irregolari e hascisc

Proseguono le attività di controllo del territorio disposte dal questore di Varese per contrastare fenomeni di criminalità urbana.

Nel pomeriggio di martedì in piazza Repubblica a Varese, una delle zone “calde“ legate a spaccio di droga al dettaglio e micro criminalità, sono stai predisposti mirati controlli sotto forma di operazione ad “alto impatto“.

Si tratta di pattuglie appartenenti a diversi repartireparti mobili, ufficio di prevenzione e soccorso pubblico, unità cinofile della guardia di Finanza e polizia locale – che hanno presidiato e controllato la centralissima piazza del capoluogo e la zona del parco di Giubiano.

Il controllo ha fruttato l’identificazione e il contestuale riconoscimento di numerosi soggetti, alcuni irregolari rispetto alle leggi sull’immigrazione, in tutto sei, uno dei quali verrà accompagnato al Cpr di Torino mercoledì; ad un secondo migrante è stato notificato l’ordine di abbandonare il terrirorio nazionale entro sette giorni, ad un terzo è stato ritirato il passaporto. Approfondimenti sugli altri fermati, uno dei quali sanzionato amministrativamente per il possesso di droga.

È stata sequestrata della droga, in particolare hascisc e un coltello da cucina. Lo stupefacente sequestrato, in tutto una settantina di grammi di fumo era prevalentemente localizzato nella zona del parco di villa Augusta.

Simili operazioni erano già state eseguite in passato recente in città: si ricorderà a settembre in via Piave, e a fine di agosto in via Milano, sempre a Varese, nei dintorni delle stazioni.

Pubblicato il 29 Ottobre 2025
