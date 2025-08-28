Controlli straordinari tra via Como e viale Milano a Varese: il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha fornito il risultato dell’operazione portata a termine nel tardo pomeriggio di lunedì 26 agosto, intervento raccontato anche da VareseNews in questo articolo: Controlli straordinari in via Como, sei persone portate in Questura.

Nel pomeriggio di lunedì 26 agosto la Polizia di Stato di Varese, affiancata da pattuglie della Polizia Locale, da due squadre del Reparto Mobile di Milano e da un’unità cinofila antidroga, ha effettuato un’operazione di controllo straordinario tra via Como e viale Milano.

Sequestrati droga e oggetti atti a offendere

Durante l’intervento sono stati identificati circa trenta cittadini stranieri, alcuni dei quali sorpresi a bivaccare nella zona. I controlli, condotti anche con personale in borghese, hanno portato al sequestro di oltre 30 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina.

Un cittadino nigeriano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e possesso di oggetti atti a offendere, mentre un cittadino congolese è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di droga a uso personale.

Verifiche sulla regolarità dei permessi

Sette cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per accertamenti sulla loro posizione. Sei di loro sono risultati regolari con il permesso di soggiorno, mentre per un richiedente asilo è stata segnalata alla Commissione Territoriale la sua pericolosità sociale, che sarà ora valutata ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Controlli anche agli esercizi pubblici

Nel corso dell’operazione è stato controllato anche un esercizio di somministrazione di cibo e bevande presente nella zona. Il personale della Squadra Amministrativa non ha riscontrato particolari irregolarità.