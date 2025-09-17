Controlli di polizia a Varese in via Piave
Diverse auto di servizio nella zona centrale della città non distante dal comparto stazioni
Per molti che questa mattina sono passati nella zona di via Piave a Varese, a due passi dalla zona delle Stazioni, non sarà sfuggito un consistente dispiegamento di auto della polizia di stato.
Si è trattato di un servizio di controllo scattato nella tarda mattinata di mercoledì 17 settembre.
Le auto, diverse, e con le livree d’ordinanza, erano veicoli partiti dalla questura di Varese per eseguire alcuni controlli amministrativi in esercizi e attività del capoluogo.
(immagine di repertorio)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.