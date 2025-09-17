Controlli di polizia a Varese in via Piave

Per molti che questa mattina sono passati nella zona di via Piave a Varese, a due passi dalla zona delle Stazioni, non sarà sfuggito un consistente dispiegamento di auto della polizia di stato.

Si è trattato di un servizio di controllo scattato nella tarda mattinata di mercoledì 17 settembre.

Le auto, diverse, e con le livree d’ordinanza, erano veicoli partiti dalla questura di Varese per eseguire alcuni controlli amministrativi in esercizi e attività del capoluogo.

