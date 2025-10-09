Parte il countdown per la riapertura del Palaghiaccio di Saronno: corsi e pattinaggio libero
Il prossimo 31 ottobre riaprirà al pubblico la struttura di via Piave. Un calendario ricco di opportunità per tutte le età fino al 22 marzo
Il countdown è già partito per la riapertura del Palaghiaccio della Saronno Servizi Ssd in via Piave 1, uno degli impianti sportivi più amati del territorio. L’apertura è fissata per venerdì 31 ottobre dalle ore 15 alle ore 19, per una lunga stagione che proseguirà fino a domenica 22 marzo.
La struttura propone un calendario ricco di opportunità per tutte le età: dai corsi di pattinaggio su ghiaccio per bambini e adulti alle lezioni private con istruttori qualificati, senza dimenticare lo spazio per il pattinaggio libero per tutti coloro che vogliano godersi il ghiaccio e i pattini.
Confermate anche le storiche collaborazioni con le associazioni sportive locali Ice Emotion e Ice Goblins Asd Hockey Saronno, che animeranno la stagione con corsi tecnici, partite, eventi espettacoli, consolidando il ruolo del Palaghiaccio come punto di riferimento per sportivi, famiglie e appassionati.
“Dove il ghiaccio prende vita! Un inverno di Sorrisi”.
L’invito è rivolto a tutti: un’occasione per scoprire o riscoprire la magia del ghiaccio in un ambiente sicuro, divertente e accogliente.
Informazioni, iscrizioni e orari aggiornati
Palaghiaccio Saronno – Via Piave 1, Saronno (VA)
www.piscinadisaronno.it
palaexbo@saronno-ssd.it
02 25 06 12 92
