Parte il countdown per la riapertura del Palaghiaccio di Saronno: corsi e pattinaggio libero

Il prossimo 31 ottobre riaprirà al pubblico la struttura di via Piave. Un calendario ricco di opportunità per tutte le età fino al 22 marzo

Palaghiaccio Saronno

Il countdown è già partito per la riapertura del Palaghiaccio della  Saronno Servizi Ssd in via Piave 1, uno degli impianti sportivi più amati del territorio.  L’apertura è fissata per venerdì 31 ottobre dalle ore 15 alle ore 19, per una lunga stagione che proseguirà fino a domenica 22 marzo. 

La struttura propone un calendario ricco di opportunità per tutte le età: dai corsi di  pattinaggio su ghiaccio per bambini e adulti alle lezioni private con istruttori  qualificati, senza dimenticare lo spazio per il pattinaggio libero per tutti coloro che  vogliano godersi il ghiaccio e i pattini. 

Confermate anche le storiche collaborazioni con le associazioni sportive locali Ice Emotion e Ice Goblins Asd Hockey Saronno, che animeranno la stagione con corsi  tecnici, partite, eventi espettacoli, consolidando il ruolo del Palaghiaccio come punto  di riferimento per sportivi, famiglie e appassionati. 

“Dove il ghiaccio prende vita! Un inverno di Sorrisi”. 

L’invito è rivolto a tutti: un’occasione per scoprire o riscoprire la magia del ghiaccio in  un ambiente sicuro, divertente e accogliente. 

Informazioni, iscrizioni e orari aggiornati
Palaghiaccio Saronno – Via Piave 1, Saronno (VA)
www.piscinadisaronno.it
palaexbo@saronno-ssd.it
02 25 06 12 92

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
