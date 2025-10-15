Passeggiata d’autunno da Gerenzano a Cislago, tra il parco dei Mughetti e il bosco del Rugareto

Domenica 19 ottobre una bella escursione tra i boschi dei due parchi, con visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve. Partecipazione gratuita ma è necessaria l’iscrizione

Il Parco dei Mughetti propone per domenica 19 ottobre un’escursione autunnale nei boschi di Gerenzano e Cislago, tra il Parco dei Mughetti e il Parco Bosco del Rugareto.

Il percorso, della lunghezza totale di circa 7 chilometri, si sviluppa prevalentemente su sentieri campestri e forestali ed è adatto a tutti.

Il ritrovo con la guida è previsto per le 9 al parcheggio del Parco degli Aironi, in via Inglesina a Gerenzano, con partenza alle 9.15. Alle 10.30 arrivo alla chiesetta di Santa Maria della Neve con visita guidata a cura della Pro loco di Cislago. Rientro a Gerenzano alle 12 circa.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi scrivendo una mail a info@parcomughetti.it o via telefono ùal numero 02-96951140 indicando nome e cognome. Ai partecipanti verrà donata la nuova carta escursionistica del Parco.

In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata a domenica 26 ottobre.