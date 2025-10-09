Pietro Riganti vince a Ottobiano ed è vicecampione italiano

Nuova, ottima prova di Pietro Riganti, il secondo dei fratelli del Motoclub Gorlese cresciuti nel vivaio del Manetta Team di Martino Bianchi. Il talento varesotto ha vinto l’ultima prova del Campionato Italiano Junior MX svoltasi sull’impegnativo tracciato di Ottobiano (in provincia di Pavia) e si è così laureato vicecampione tricolore della classe 85 Senior alle spalle del marchigiano Cristian Amali.

Pietro (su moto Husqvarna) si è imposto con autorità in entrambe le manche risultando velocissimo sul circuito pavese e infliggendo importanti distacchi ai diretti avversari. Amali (Ktm) si è piazzato due volte secondo mentre sul terzo gradino del podio sono saliti prima Anthony Montoneri (Ktm) e poi Filippo Cordioli (Husqvarna).

La gara di Ottobiano ha visto esordire in una finale di campionato italiano anche Ludovico Riganti, il più giovane dei tre fratelli: per lui il 25° posto in classe 65 Cadetti contro piloti anche di due anni più anziani. Ottimo sesto posto, nella medesima categoria, per Pietro Volpe che gareggia a sua volta nel Manetta Team e che è stato autore di due manche regolari ed efficaci.

Giornata più complicata invece per Edoardo Riganti nella classe 125: intruppato a centro gruppo dopo le partenze, l’alfiere del Motoclub Gorlese ha dovuto rimontare diverse posizioni chiudendo la giornata al 10° posto della sua categoria.

Ora il Manetta Team si prepara per partecipare, nel prossimo week, al Trofeo delle Regioni Junior. La selezione della Lombardia ha infatti convocato Federico Volpe, Pietro ed Edoardo Riganti che quindi gareggeranno sul tracciato dello “04 Park – Monte Coralli a Faenza.