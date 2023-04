Motociclismo, la passione va a manetta

La prima gara dell’anno degli Internazionali d’Italia Supermoto si è tenuta il 16 aprile presso il circuito South Milano di Ottobiano, che come sempre non ha tradito le aspettative. Competizioni spettacolari in tutte le categorie, a cominciare dalla SJunior dove Team Undici, affiliato alla Uisp, poteva contare su Daniele Cornolti e Leonardo Lapadula, che si sono qualificati sulla griglia di partenza rispettivamente nella terza e quarta casella. Alla fine Daniele è arrivato quarto mentre Leonardo si è classificato ottavo di giornata ma dimostrando anch’egli, come Dany, un buon potenziale che siamo certi potrà portarli a migliorare nell’anno.

Al debutto Gabriele Monica nella classe SYoung, con la TM 250 4T del Team Undici, ha dimostrato subito un buon affiatamento con il mezzo e, partendo quarto, è riuscito ad arrivare terzo con grande soddisfazione di tutta la squadra.

Nella S3 under 23 il pilota Lorenzo Ferro, partito quinto, ha tenuto in entrambe le manche e nella classifica generale questa posizione. Una gara la sua utile per fare esperienza e condotta non troppo lontano dai più esperti avversari.

Nella S4, la categoria solo asfalto, l’alfiere Team Undici Riccardo Borgogno che ha condotto due belle manche e dall’11 posto in griglia è riuscito a guadagnare una posizione, classificandosi decimo di giornata ed il suo ritmo è stato all’altezza dei migliori avversari.

Nella classe S5 over 40 il portacolori varesotto Daniele Di Cicco, già Campione uscente della categoria, non ha deluso le aspettative e, sulla pista su cui ha potuto allenarsi di meno, ha comunque colto il secondo posto di giornata.

Infine ben quattro i piloti targati Team Undici nella massima categoria S1, con il “talento azzurro” FMI Andrea Stucchi all’esordio tra i “pro” e Nico Grazioli (nella foto a sinistra), Tommaso Parrini e Nicolò Pontevichi nella classe “fast”.

Stucchi aveva ancora a che fare con i disturbi alla spalla per la caduta avuta due weekend orsono proprio ad Ottobiano, ma è riuscito comunque a migliorare in gara la decima posizione assoluta ottenuta in qualifica, raggiungendo il settimo posto tra i “pro”.

Per quanto riguarda i piloti “fast”, Pontevichi, partito 20esimo assoluto, ha ottenuto l’11esimo posto finale, mentre i più esperti Nico Grazioli e Tommaso Parrini, partendo rispettivamente ottavo e dodicesimo assoluti in griglia, si sono classificati secondo e terzo di classe, quindi due ottime posizioni che si confida possano mantenere nelle prossime gare.

«Abbiamo dunque avuto globalmente delle belle soddisfazioni, con tutti i piloti che hanno dimostrato un alto livello prestazionale, a testimonianza anche del buon lavoro di squadra messo in campo – è il commento dei piloti – Adesso ci aspetta il primo appuntamento del Campionato Mondiale Supermoto il 29 e 30 aprile sul circuito di Busca, con quattro dei nostri piloti a rappresentarci».