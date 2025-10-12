Pro Patria – Union Brescia in diretta

Seconda gara consecutiva in casa per la Pro Patria ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: domenica 12 dalle 20,30 lo stadio di via Ca’ Bianca ospita il difficile confronto con l’Union Brescia che punta alle parti altissime del girone A di Serie C. Seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 13. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.