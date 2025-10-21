Quattordicenne ferito a Gallarate in un incidente sul cavalcavia della Mornera, traffico bloccato
Il giovane è stato soccorso in codice verde dal personale sanitario giunto con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio
Mattinata difficile per la circolazione in viale Mornera, a Gallarate, dove intorno alle 8 di martedì si è verificato un incidente stradale tra un’auto e una moto. Nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzo di 14 anni, che è stato soccorso in codice verde dal personale sanitario giunto con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio.
Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione, ma l’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico in una delle principali arterie cittadine, proprio nelle ore di punta del mattino.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, che hanno regolato la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, la circolazione ha subito rallentamenti e deviazioni temporanee, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.
