Ritrova il piacere di sentire bene: fino a 1.518,40 euro di incentivo da Centro Acustico Varesino
L’offerta è valida solo fino al 31 dicembre 2025 e fino ad esaurimento del fondo
Al Centro Acustico Varesino fino a fine anno puoi acquistare o rinnovare i tuoi apparecchi acustici sfruttando un prezioso aiuto pari al contributo regionale.
Grazie a questo incentivo puoi ottenere i nuovi apparecchi acustici con un vantaggio economico fino a
€ 1.518,40 per la coppia.
L’incentivo è riservato a coloro che presentano uno specifico calo dell’udito. Vieni a fare una visita per scoprire se ne hai diritto.
Perché è importante non rimandare
Sentire bene non significa solo percepire i suoni, ma anche mantenere attive le funzioni cognitive e la qualità delle relazioni sociali.
Numerosi studi dimostrano che trascurare un calo dell’udito può favorire isolamento, difficoltà di comunicazione e, nel tempo, anche un peggioramento delle capacità cognitive che possono portare a depressione e demenza senile.
Intervenire subito con gli apparecchi acustici adeguati aiuta invece a preservare memoria, attenzione e partecipazione alla vita quotidiana.
Tecnologia all’avanguardia
Il perfezionamento della tecnologia ha permesso di avere nei dispositivi acustici di ultima generazione, il primo chip al mondo completamente dedicato all’elaborazione del suono con l’intelligenza artificiale, progettato per risolvere l’esigenza principale delle persone con ipoacusia, ovvero la comprensione del parlato nel rumore, offrendo un ascolto chiaro di ogni parola in un mondo pieno di rumori.
L’intelligenza artificiale, la già consolidata batteria ricaricabile e tutti i collegamenti bluetooth con smartphone, tablet, tv rendono questi dispositivi dei veri gioielli tecnologici.
Tutte queste novità possono essere di grande aiuto anche per chi vorrebbe dei risultati migliori rispetto ai dispositivi che sta già utilizzando in questo momento.
Chi invece non ha mai avuto apparecchi acustici, ha la certezza di poter utilizzare il dispositivo più preciso e potente di sempre. Questo incentivo permette di avere questa tecnologia ad un prezzo vantaggioso.
Puoi sognare in grande, i tuoi nuovi apparecchi acustici te lo consentono!
L’offerta è valida solo fino al 31 dicembre 2025 e fino ad esaurimento del fondo (15 forniture protesiche).
Cogli al volo l’opportunità e assicurati i tuoi nuovi apparecchi acustici.
Prenota una visita presso il Centro Acustico Varesino per verificare se hai diritto all’incentivo.
Per informazioni e appuntamenti: 3513464390
Centro Acustico Varesino
Studio di Varese
Viale Monterosa 7, Varese
Studio di Gavirate
Corso XXV Aprile 27, Gavirate
Tel. 3513464390
Email: info@centroacusticovaresino.it
Si riceve su appuntamento
