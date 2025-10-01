Rubato un camion a Cassano Magnago “chi ha visto qualcosa segnali”

È stato rubato un camion nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre 2025, intorno alle 3, da un magazzino situato tra Cassano Magnago e Oggiona con Santo Stefano.

Il mezzo appartiene a un’azienda locale che si occupa di scavi e demolizioni. Era parcheggiato all’interno dell’area aziendale quando è stato portato via.

Il camion rubato è facilmente riconoscibile e ha la targa EY528ZV. Il furto è già stato denunciato alle autorità, ma il proprietario chiede l’aiuto dei cittadini per recuperarlo. Chiunque dovesse notare il veicolo o abbia informazioni utili al ritrovamento, è invitato a contattare direttamente il numero 348 0976565. Ogni segnalazione può essere importante.