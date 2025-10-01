Rubato un camion a Cassano Magnago “chi ha visto qualcosa segnali”
Chiunque dovesse notare il veicolo o abbia informazioni utili al ritrovamento, è invitato a contattare direttamente il proprietario
È stato rubato un camion nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre 2025, intorno alle 3, da un magazzino situato tra Cassano Magnago e Oggiona con Santo Stefano.
Il mezzo appartiene a un’azienda locale che si occupa di scavi e demolizioni. Era parcheggiato all’interno dell’area aziendale quando è stato portato via.
Il camion rubato è facilmente riconoscibile e ha la targa EY528ZV. Il furto è già stato denunciato alle autorità, ma il proprietario chiede l’aiuto dei cittadini per recuperarlo. Chiunque dovesse notare il veicolo o abbia informazioni utili al ritrovamento, è invitato a contattare direttamente il numero 348 0976565. Ogni segnalazione può essere importante.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.