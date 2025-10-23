“Ruolatori Seriali” ospiti a Fuori Frequenza: il gioco di ruolo come esperienza sociale ed educativa
Giovedì 23 ottobre alle ore 21.00, su Radio Materia all’interno del programma Fuori Frequenza, i microfoni si accenderanno per parlare di giochi di ruolo insieme all’associazione varesina “Ruolatori Seriali”.
Nata nel 2023 e diventata ufficialmente organizzazione di volontariato iscritta al RUNTS nel febbraio 2025, l’associazione è formata da un gruppo di appassionati narratori e giocatori che promuovono il gioco di ruolo come strumento di aggregazione, creatività e crescita personale.
Attraverso eventi, incontri e laboratori sul territorio della provincia di Varese, i “Ruolatori Seriali” si propongono di far conoscere un’attività capace di unire narrazione collettiva, ascolto, collaborazione e problem-solving, offrendo esperienze inclusive e sicure per tutte le età.
Durante la puntata, i conduttori Hobbet, Gian e Giuse guideranno l’ascoltatore alla scoperta di come il gioco di ruolo possa diventare un mezzo educativo e sociale, raccontando i principali progetti e gli eventi organizzati dal gruppo, come Area GDR, Sonata Bardica e Oracon.
• Quando: giovedì 23 ottobre, ore 21.00
• Dove: Radio Materia – programma Fuori Frequenza
• Ospiti: rappresentanti dell’associazione Ruolatori Seriali
• Conducono: Hobbet, Gian e Giuse
• Ascolta la diretta su: www.radiomateria.it
• Interagisci in diretta via WhatsApp: 3534848857
Per approfondire: www.ruolatoriseriali.crd.co
