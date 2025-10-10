SanSeba Vibes, i ragazzi del centro giovanile di Marnate intervistano la psicologa Alessandra Sala
Riccardo, Giulia, Chiara e Giorgia tornano con un nuovo episodio del loro podcast. Questa volta affrontano temi come la salute mentale e il benessere con una psicologa
È disponibile la seconda puntata di SanSeba Vibes, il podcast di Radio Materia realizzato dai ragazzi del centro di aggregazione giovanile SanSeba di Marnate (Riccardo, Giulia, Chiara e Giorgia). Dopo il debutto, i giovani autori tornano con un episodio che si distingue per profondità e attenzione ai temi sociali, proponendo una lunga intervista ad Alessandra Sala, psicologa, che ha condiviso con i ragazzi la sua esperienza professionale e personale.
La professione dello psicologo tra sfide e responsabilità
Nel corso della conversazione, la dottoressa Sala ha raccontato il suo percorso di formazione e la scelta di intraprendere la carriera di psicologa, sottolineando quanto sia importante mantenere un costante equilibrio tra vita privata e attività lavorativa. Ha spiegato il suo approccio terapeutico, basato sull’ascolto e sull’empatia, evidenziando come il lavoro con adolescenti e adulti richieda sensibilità e competenze specifiche.
Tra i temi affrontati, un focus particolare è stato dedicato ai disturbi più frequenti, come quelli d’ansia e i disturbi alimentari, problematiche sempre più diffuse tra i giovani. Sala ha condiviso esempi concreti del suo lavoro clinico, fornendo al pubblico consigli utili per affrontare i momenti di difficoltà e ricordando l’importanza di chiedere aiuto senza timore.
Un dialogo con i giovani e per i giovani
L’intervista non si è limitata agli aspetti tecnici della professione, ma ha toccato anche aspetti personali e formativi. La psicologa ha parlato del valore della supervisione clinica e del continuo lavoro su sé stessi che ogni professionista dovrebbe portare avanti. Ha inoltre rivolto parole di incoraggiamento ai giovani che si avvicinano a questo percorso di studi, invitandoli a coltivare passione, curiosità e resilienza.
Un progetto che dà voce al territorio
Con questa seconda puntata, Radio Materia conferma la sua vocazione: dare spazio alle storie, ai saperi e alle testimonianze che arricchiscono la comunità di Marnate e dintorni. Il podcast SanSeba Vibes è parte integrante delle attività del centro SanSeba, che punta a valorizzare la creatività dei ragazzi e a offrire strumenti di crescita culturale e sociale.
Guarda la puntata
Ascolta la puntata
