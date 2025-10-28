Varese News

Scontro tra auto e furgone, traffico in tilt all’uscita autostradale di Castronno venendo da Varese

Non si segnalano feriti tra i coinvolti ma la posizione dei veicoli incidentati è andata ad impattare sul traffico in uscita dall'autostrada

È un incidente che sembra aver avuto sostanzialmente ripercussioni sul traffico quello avvenuto martedì 28 ottobre a Castronno nei pressi dell’uscita autostradale per chi proviene da Varese.

L’impatto è avvenuto tra un’automobile e un furgone intorno alle 14. Non si segnalano feriti tra i coinvolti ma la posizione dei veicoli incidentati è andata ad impattare sul traffico in uscita dall’autostrada.

Sul posto anche la polizia locale di Castronno.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
