Scontro tra auto e furgone, traffico in tilt all’uscita autostradale di Castronno venendo da Varese
Non si segnalano feriti tra i coinvolti ma la posizione dei veicoli incidentati è andata ad impattare sul traffico in uscita dall'autostrada
È un incidente che sembra aver avuto sostanzialmente ripercussioni sul traffico quello avvenuto martedì 28 ottobre a Castronno nei pressi dell’uscita autostradale per chi proviene da Varese.
L’impatto è avvenuto tra un’automobile e un furgone intorno alle 14. Non si segnalano feriti tra i coinvolti ma la posizione dei veicoli incidentati è andata ad impattare sul traffico in uscita dall’autostrada.
Sul posto anche la polizia locale di Castronno.
