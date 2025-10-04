SEAT Arona Black Edition e SEAT Ibiza a tasso zero: l’offerta di ottobre da Busto Motor Company
L’offerta a TASSO ZERO è valida esclusivamente per il mese di ottobre e su stock selezionato. Una ragione in più per non lasciarsi sfuggire questa opportunità
Ottobre è il mese giusto per cambiare marcia. A Busto Arsizio, da Busto Motor Company, concessionaria ufficiale SEAT, arriva una promozione esclusiva valida solo per poche settimane: SEAT Arona Black Edition e SEAT Ibiza possono essere tue con finanziamento a TASSO ZERO, ma solo fino al 31 ottobre.
Un’occasione imperdibile per chi desidera qualità, design e tecnologia firmata SEAT con condizioni di acquisto vantaggiose e accessibili.
SEAT Arona Black Edition: stile senza compromessi
Con il suo look deciso e grintoso, Arona Black Edition è il SUV compatto ideale per chi cerca comfort e personalità. Tra le dotazioni spiccano:
- Fari Full LED per un’illuminazione sempre perfetta;
- Cerchi in lega da 18” che esaltano il design sportivo;
- Vernice metallizzata dal carattere elegante;
- SEAT Virtual Cockpit da 10,2”, per un’esperienza di guida connessa e intuitiva.
Un’edizione speciale che racchiude il meglio di SEAT in un’unica proposta.
SEAT Ibiza: icona di agilità e design
La Ibiza resta uno dei modelli più amati del marchio spagnolo. Agile e scattante in città, divertente e sportiva sulle strade extraurbane, si distingue per il suo design giovane e moderno, sempre pronto a catturare gli sguardi.
Un’auto pensata per chi vuole distinguersi senza rinunciare alla praticità quotidiana.
Ideale anche per i neo-patentati
Sia Arona che Ibiza possono essere guidate dai neo-patentati, rendendo la promozione ancora più interessante per chi si affaccia al mondo della guida con il desiderio di un’auto sicura, tecnologica e dal forte carattere.
Una promozione a tempo limitato
L’offerta a TASSO ZERO è valida esclusivamente per il mese di ottobre e su stock selezionato. Una ragione in più per non lasciarsi sfuggire questa opportunità.
Ti aspettiamo in showroom da Busto Motor Company, a Busto Arsizio, per scoprire tutte le caratteristiche dei modelli e vivere l’esperienza di un test-drive personalizzato.
Perché ottobre è il mese giusto per scegliere SEAT.
